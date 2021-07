Aumentar las multas de tránsito, una forma de obtener más recursos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Incrementar las multas de tránsito es la apuesta del Gobierno Central para “evitar que más personas fallezcan a causa de los accidentes de tránsito”; sin embargo, la diputada de oposición, Marleni Funes, indicó que la medida es una forma para obtener recursos.

Según datos del Viceministerio de Transporte son 4 personas en promedio las que mueren a diario en casi 55 accidentes de tránsito de los cuales aproximadamente 15 están involucrados motociclistas. Entre las causas que generan dichos accidentes están conducir bajo los efectos del alcohol, distracción al volante y la excesiva velocidad, entre otros. De acuerdo con las autoridades, la iniciativa nace de reformar la Ley de Tránsito la cual incluye un aumento de las infracciones para evitar que sigan en el alza. Entre las reformas a las multas de tránsito estarían, que las actuales consideradas “leves” pasarían de $11.43 a $50, de las cuales están; circular con placas no visibles, virar en U, donde no es permitido y conducir con la silencia suspendida.

Entre las multas “graves”, que actualmente se paga $34.29, pasarían a $100 y estas comprenden, conducir sin casco, no utilizar el cinturón de seguridad y no respetar las señales de tránsito.

Mientras que las multas “muy graves” que actualmente se paga, $57.14, pasarían a $150, entre estas se pueden mencionar, no respetar el semáforo en rojo, la excesiva velocidad, la distracción al volante, conducir en sentido contrario y conducir bajo los efectos del alcohol.

Según dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, “el objetivo no es cobrar una multa, el objetivo es hacer que las leyes de nuestro país se respeten y con esto, evitar fallecidos por accidentes por la negligencia al conducir, que normalmente ocurren por personas que están manejando con bebidas alcohólicas, o porque muchas veces hay personas que están manejando utilizando su celular o que invaden carril y se irrespeta las diferentes leyes de tránsito”. Ante esto, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, sostuvo que no apoyaría dichas medidas y no porque estuviera a favor de los conductores irresponsables sino por otras variantes, como, por ejemplo, el salario mínimo que actualmente es de $304 y que va a pasar a 360, “una multa costaría casi el 50% del salario mínimo. Yo lo que puedo decir es que hay un interés del Ejecutivo por obtener recursos y ya no encuentra de donde obtener y acude a las multas”, señaló Funes.

Sin embargo, el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, dijo que las multas “sí deben ser más altas y se las tienen que cobrar”.

Además, dijo que sí hay algo más que se tiene que cambiar en la ley, para que les impida a las personas que tienen multas, para sacar otro tipo de documentos o de procesos, también hay que hacerlo, “porque más que las multas, es que se haga efectivas”, expuso.

Por ahora, se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.