Atentados del 11/S en EEUU, ¿qué conocía la CIA?

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Washington/Prensa Latina

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) publicó este viernes71 informes con evaluaciones de meses y años previos al 11 de septiembre de 2001 sobre qué conocía la agencia de espionaje antes de los ataques terroristas.

La divulgación de los documentos de inteligencia, estarían ofreciendo una nueva perspectiva sobre lo que la CIA comunicó a dos presidentes de Estados Unidos acerca del grupo extremista Al Qaeda y de su cabecilla entonces Osama bin Laden.

El conjunto de archivos incluyó los criterios de analistas para el Informe Diario del Presidente, que se distribuye al mandatario y a altos funcionarios de la administración. Los textos fueron 70 anteriores a los atentados y un informe del día siguiente.

Según el director de la CIA, John Ratcliffe, esta representa la mayor divulgación de su agencia «relacionados con el 11-S realizada hasta la fecha».

Los documentos recién salidos a la palestra pública revelaron hasta qué punto la CIA estaba al tanto de la determinación de Bin Laden y sus seguidores de atacar a Estados Unidos en los años previos al 11 de septiembre.

El documento más antiguo estaba fechado el 13 de febrero de 1998 y en el mismo se indicó que Bin Laden y otros extremistas islámicos «se reunieron con (información censurada) y acordaron adquirir sustancias químicas, biológicas y nucleares no especificadas en mercados abiertos».

Un memorando del 10 de septiembre de 1998 advertía que «podrían estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadounidense».

La Comisión del 11-S en su conclusión hizo una referencia implícita a ese memorando y determinó que el Centro Antiterrorista no llegó a analizar posteriormente «cómo podría utilizarse como arma una aeronave, ya fuera secuestrada o cargada de explosivos».

Este viernes se puso a disposición del público el notorio memorando titulado «Bin Laden decidido a atacar en EEUU», fechado en agosto de 2001, el cual fue desclasificado en 2004 a petición de dicha Comisión.

En su informe, la Comisión del 11-S acotó entonces que el memorando de agosto «era el trigésimo sexto asunto del Informe Diario Presidencial (PDB) presentado hasta ese momento del año relacionado con Bin Laden o Al Qaeda, y el primero dedicado a la posibilidad de un ataque en Estados Unidos».

El 11 de septiembre de 2001, 19 extremistas suicidas secuestraron cuatro aviones comerciales; estrellaron dos de ellos contra las torres gemelas del World Trade Center y uno contra el Pentágono en Washington DC, mientras una cuarta aeronave se desplomó en Pensilvania. Como resultado, murieron casi tres mil personas procedentes de unas 80 naciones.

Investigaciones posteriores revelaron que más de mil restos humanos de personas que perdieron la vida por el ataque están aún por identificar y permanecen guardados en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre, erigido sobre lo que fueron las dos torres que un día representaron el centro del poder económico mundial.

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