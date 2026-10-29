“Asamblea no puede limitarse a apretar un botón para aprobar millones sin discutir”: Francisco Lira

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego que la Asamblea Legislativa reforzó con $100 millones a diversas instituciones del Estado para “obligaciones estratégicas y prioritarias” durante el último trimestre de 2026, el diputado Lira criticó al oficialismo por solo aprobar sin pedirle rendición de cuentas al Ejecutivo.

“Como diputado, quiero dejar algo muy claro: no estoy en contra de que se destinen recursos a los hospitales. Lo que cuestiono es que se aprueben 100 millones de dólares provenientes de deuda externa, mediante dispensa de trámite, sin discusión ni análisis en las comisiones legislativas”, destacó el legislador Francisco Lira sobre el tema.

El legislador cuestionó por qué a estas alturas del año, el Gobierno necesita incorporar $17 millones adicionales para el sector hospitalario. “Surgen preguntas que el Ministerio de Salud debe responder: ¿Qué pasó durante los primeros diez meses de 2026? ¿Hubo problemas de abastecimiento de medicamentos en nuestros hospitales? ¿Cuántos salvadoreños llegaron a una consulta médica y tuvieron que comprar sus medicamentos porque el sistema público no se los proporcionó?”.

Los fondos serán distribuidos así: $160,000 para el Instituto de Acceso a la Información Pública; $30 millones al Ramo de Hacienda para la Red Nacional de Hospitales; $7 millones a Gobernación y Desarrollo Territorial; $17 millones a Salud, de los cuales $7 millones se destinarán a funcionamiento y medicamentos y $10 millones al programa Doctor SV; $1.2 millones a Trabajo y Previsión Social; $5 millones al Ministerio de Cultura para la operatividad de BINAES, la Banda El Salvador, la Escuela Nacional de Música y la readecuación del ex Zoológico Nacional; $2.7 millones al Ministerio de Economía para inversiones e innovación.

También, se le asignan $7.87 millones a Agricultura y Ganadería, incluyendo $6.43 millones para el Hospital Veterinario Chivo Pets, $750,000 para semilla de frijol y maíz y $685,000 para infraestructura y gastos operativos.

También, se le asignan $25 millones a Obras Públicas y Transporte, de los cuales $20 millones son para proyectos estratégicos y $5 millones para la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos; y $4.06 millones a Turismo, con $1.86 millones para funcionamiento y eventos turísticos y $2.2 millones para la Corporación Salvadoreña de Turismo.

El funcionario enfatizó que la Asamblea Legislativa “no puede limitarse a apretar un botón para aprobar millones de dólares sin discutir, analizar ni fiscalizar cómo serán utilizados”.

Los $100 millones provienen de un préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

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