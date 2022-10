Artículo que posibilita candidatura de Bukele estaba «escondido», dice Félix Ulloa

Samuel Amaya

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo en una entrevista radial que el presidente de la República, Nayib Bukele “no había leído bien” el artículo 152 de la Carta Magna salvadoreña, ya que este “está escondido”.

Los comentarios fueron vertidos en el programa de entrevista radial “La Tribu”, donde, entre otras cosas, le cuestionaron al vicemandatario sobre la aparente candidatura del presidente Bukele en las próximas elecciones, luego que la Sala impuesta por Nuevas ideas abrió las puertas en septiembre del año pasado.

“Lo que la gente no entiende, porque nunca se había puesto el debate sobre la mesa, es que el artículo 152 en el numeral 1 dice que se prohíbe a la persona que desempeña la Presidencia presentarse si fue presidente en el periodo inmediato anterior, o sea, está regulando eso a la persona que está ejerciendo un segundo mandato”, destacó Ulloa.

Uno de los entrevistadores interrumpió y dijo: “Félix, pero el propio presidente Bukele en dos ocasiones incluso cuando lo entrevista Luisito Comunica (Youtuber) él (Bukele) le dice: `yo puedo ser presidente 80 veces, pero no puedo ser presidente dos veces seguidas`”.

Sobre esos cuestionamientos, Ulloa respondió: “Bueno, (el presidente Bukele) no había leído bien el artículo (152 de la Cn.) porque como te digo, esos artículos están escondidos. que no han salido a la luz y que no se sacan”.

El artículo 152 numeral 1, de la Constitución establece que “no podrán ser candidatos a presidente el que haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior”, en referencia al quinquenio futuro, en este caso 2024.