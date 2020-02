ARENA niega intención de desaforar y destituir al presidente de la República

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados de ARENA negaron señalamientos hechos por Nayib Bukele, presidente de la República, de que ese partido impulsará en la Asamblea Legislativa una moción para desaforarlo y destituirlo de su cargo por ingresar a ese órgano de Estado acompañado de militares el pasado 9 de febrero.

Mauricio Vargas, diputado de ARENA, negó que en alguna comisión del órgano Legislativo se estudie una propuesta de ley respecto a un posible desafuero y posterior destitución del mandatario salvadoreño y consideró que este tipo de señalamientos buscan “echar queroseno al fuego”, en torno a la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

“Creo que es el momento de llamar al sano juicio y buen criterio y que el país no siga polarizándose, hay que tener mucho cuidado; reitero que Alianza Republicana Nacionalista no ha analizado o estudiado desafueros del presidente”, dijo Vargas.

El legislador consideró las acusaciones del mandatario como recursos idiomáticos utilizados para continuar la confrontación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo; además, afirmó que su fracción aún no se posiciona respecto a interpelar a los ministros de Defensa y Seguridad Pública por la militarización del congreso salvadoreño.

En el mismo sentido, Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa, señaló que si bien ese órgano de Estado cuenta con la capacidad de emitir una resolución en la que se desafuere y destituya al mandatario salvadoreño por incapacidad mental, eso no se considera

al interior del partido.

“No hemos abordado ningún tema relativo a desaforar al presidente de la República, es mas un tema de redes sociales; que yo sepa, mi partido no está en eso; ahora, si algún diputado lo ha expresado, él se hará responsable de lo que ha dicho”, sostuvo Quijano.

Días atrás, en una entrevista en la que opinaba sobre el choque entre la Asamblea Legislativa y el gobierno central, Leonardo Bonilla, diputado no partidario, amagó con que a raíz de estos roces los diputados podrían acordar la destitución del presidente.

“La Asamblea tiene la potestad de destituir al presidente y, si vamos con este tipo de acciones, no me extrañaría que en algún momento los diputados decidieran eso. Yo me mantengo fuera, no tengo nada en contra del Gobierno, pero tampoco avalo este tipo de acciones para cohesionar”, afirmó Bonilla.

Los legisladores indicaron que, si bien a la fecha no existe expediente que solicite la destitución de Nayib Bukele en el congreso salvadoreño, si alguna persona natural o jurídica presenta una iniciativa de ley respecto al tema, están obligados a estudiarla.