Arelys Henao y Grupo Exterminador presentan “En manos Ajenas”

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La colaboración une la música popular colombiana y el regional mexicano en una historia de desamor, arrepentimiento y dignidad.

Guatemala y El Salvador, julio de 2026. Arelys Henao, reconocida como “La Reina de la Música Popular”, une su voz a la trayectoria de Grupo Exterminador para presentar “En manos ajenas”, una colaboración que está disponible a partir del 23 de julio en las principales plataformas digitales junto con su video musical.

Compuesta por Juan Corona y Francisco Rivera, “En manos ajenas” relata la historia de un amor que intenta regresar cuando ya es demasiado tarde. La letra presenta la perspectiva de una mujer que decide conservar su dignidad, cerrar el pasado y no volver con quien no supo valorar sus sentimientos.

La canción combina la fuerza interpretativa de Arelys Henao con el característico sonido norteño de Grupo Exterminador. Esta unión acerca dos expresiones musicales con una importante presencia en Guatemala y El Salvador, donde las canciones de amor, despecho y experiencias cotidianas mantienen una conexión cercana con el público.

La mezcla, masterización y coproducción estuvieron a cargo de Yohan Úsuga, en los estudios de Felinos Producciones. El lanzamiento estará acompañado por un video oficial grabado en Rancho MX, en Cajicá, Colombia, bajo la dirección de Andrés Osorio y la producción de Everest Films.

Con “En manos ajenas”, Arelys Henao y Grupo Exterminador fortalecen los vínculos entre la música popular colombiana y el regional mexicano, presentando una colaboración que busca conectar con los seguidores de ambos géneros en Guatemala, El Salvador y el resto de Latinoamérica.

Acerca de Arelys Henao

Es una cantante y compositora colombiana originaria de Sabanalarga, Antioquia. A lo largo de tres décadas de trayectoria se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana, con canciones como “Lo pasado, pisado”, “Amante y amigo”, “Señor prohibido” y “Flores en vida”.

Su historia personal y artística inspiró la producción televisiva “Arelys Henao: canto para no llorar”, estrenada en 2022. En 2026, la artista celebra 30 años de carrera, marcados por una propuesta musical centrada en las experiencias, luchas y emociones de las mujeres.

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Acerca de Grupo Exterminador

Es una de las agrupaciones representativas del género norteño. Fundado por los hermanos Juan, Bernardo, José y Jesús Corona, el grupo cuenta con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que incluye corridos, rancheras, cumbias y canciones románticas.

Su energía, letras directas y característico estilo musical le han permitido conectar con distintas generaciones y mantener presencia entre los seguidores del regional mexicano en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

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