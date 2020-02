APES impugnara proceso de elección para comisionados del IAIP

La APES exigió a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia que se declare improcedente la elección a comisionados del IAIP por parte del gremio de periodistas y se realice una nueva convocatoria.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) manifestó que este Gobierno está tratando de neutralizar el trabajo que realiza el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ya que mantiene la postura de no transparencia, no divulga información y no ha permitido la participación de la APES para la elección de comisionados, por lo que no descartan interponer un proceso de impugnación.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Colectiva de Mujeres Periodistas, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunciaron este viernes una serie de irregularidades por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia para seleccionar la terna de candidatos a comisionados del gremio periodístico para el IAIP.

La APES -como una de las entidades que podría ser proponente a candidatos- solicitó una prórroga para presentación de ternas, la cual fue denegada por la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia. La APES fue la única que hacía un proceso abierto para elección de precandidatos a la terna a comisionados.

“Esta tarde la única información que manejamos es que en efecto han hecho el proceso de elección a puerta cerrada, no han transmitido por redes sociales y canales para hacer público este procedimiento, pese a que el reglamento así lo establece, solo se han presentado dos entidades que presentaron sus ternas y hay organizaciones que solicitaron ser observadores en el proceso al cual ni siquiera le dieron respuesta, todas estas irregularidades nos parece un proceso poco transparente y debe llevarse a un proceso de impugnación”, explicó Cárcamo.

Loyda Robles, de FESPAD afirmó que las ternas presentadas por ASPIES y CAFOCARES no cumplen con los requisitos de ley ya que hay algunos que no cumplen con la idoneidad para el cargo, como también hay uno de ellos que no tiene la edad adecuada y no tienen un título universitario.