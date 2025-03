ANTA exige escrituras de tierras ocupadas por campesinos

Redacción Nacionales

Desde hace más de 30 años, campesinos aglutinados en la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) han estado esperando que se les asignen, transfieran y escrituren las tierras que, en muchos casos, han trabajado durante años sin estar legalizadas.

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), Carlos Rodríguez Rivera, manifestó que alrededor de 3,000 familias campesinas se ven afectadas por la falta de documentos legales que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) no les hace entrega.

En una nota publicada por YSUCA Mirna Portillo, líder comunal, expresó que no han podido acceder a proyectos productivos debido a la falta de escrituras de las propiedades, ya que les solicitan documentos de respaldo y, al no contar con ellos, no pueden acceder a créditos.

Y señalan que ANTA han luchado durante años por la escrituración de las tierras en las que producen alimentos para el consumo de los salvadoreños. Añadieron que este proceso nunca se concreta y lamentaron que, a pesar de su aporte a la economía y la alimentación del país, no se garantice la legalización de sus tierras.

Como medida de protesta, ANTA bloqueó por unos minutos la entrada a las instalaciones del ISTA ante la falta de respuesta a su solicitud de reunión. Minutos después, una comitiva de ANTA fue recibida por un representante del ISTA, con la esperanza de que las autoridades cumplan con su compromiso y les ayuden a legalizar las tierras.

