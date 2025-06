Alumnos no recibirán clases durante una semana por orden del MINED

“Durante toda la semana escolar los docentes no dejarán guías de trabajo ni tareas para los estudiantes, esta medida significa que los alumnos estarán de vacaciones”

Los centros escolares del sector público anunciaron que del 16 al 20 de junio las clases están suspendidas por indicaciones del Ministerio de Educación (MINED), los alumnos deberán presentarse hasta el lunes 23 de junio.

De acuerdo con la circular del MINED, esta suspensión de clases “se debe a un receso educativo porque los docentes estarán en capacitaciones y reflexiones pedagógicas”, por lo que durante la semana los profesores no atenderán a padres de familia ni alumnos.

El MINED señaló que por motivos de ajuste en la planificación institucional se reprogramaron las fechas de la franja formativa del mes de junio. El lunes 16 será receso educativo y planificación mensual de los aprendizajes, martes asueto por el día del padre; desde el miércoles hasta viernes 20 de junio está la jornada de formación docente.

El memorándum enviado por las autoridades de Educación indica que durante toda la semana escolar los docentes no dejarán guías de trabajo ni tareas para los estudiantes, esta medida tiene como objetivo garantizar que el personal docente esté completamente disponible para participar activamente en las jornadas formativas programadas.

“El lunes16 a viernes 20 de junio, no habrá clases para los estudiantes por indicaciones del Ministerio de Educación. No se dejarán actividades tampoco, los maestros sí estaremos llegando al centro escolar a realizar una serie de actividades indicadas por el Ministerio de Educación, así que no es una semana de vacaciones para nosotros, sino de trabajo”, publicó un centro escolar en redes sociales.

La decisión del MINED ha sido calificada como negativa por parte de muchos padres de familia, ya que para los estudiantes prácticamente será una semana de vacaciones, pues significa un corte en las actividades académicas, al no dejarles guías ni material para trabajarlo en casa.

El MINED no ha explicado tampoco si repondrán o no las clases perdidas de los alumnos.

