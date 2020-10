Alcaldías piden audiencia al presidente por tema FODES

@Diario CoLatino

Los alcaldes de diferentes comunas del país no bajan la guardia en la exigencia del pago del FODES. Este lunes llegó a CAPRES una delegación de alcaldes, encabezada por Milagro Navas, presidente de COMURES y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, para solicitar a través de una carta, firmada por los 262 alcaldes, incluidos los de GANA, audiencia al presidente Nayib Bukele.

El tema de agenda es el relacionado al impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipio (FODES), que lleva ya seis meses de atraso, y esto según los alcaldes no les permite desarrollar proyectos sociales para el beneficio de la población.

Este fondo tiene respaldo legal y cada principio de mes tiene que ser transferido por el gobierno a las comunas.

Esta ley del fondo fue creada en 1988, a través de un decreto legislativo, que permitiría el desarrollo económico y social de las alcaldías. Sin embargo, en estos meses no han tenido la transferencia bajo la justificación presidencial de que no hay fondos para esto, porque la pandemia los ha dejado sin recursos.

Es de destacar que estos fondos están asignados en el presupuesto, por lo que no se justifica el impago. Según los datos que maneja COMURES el Gobierno adeuda $160 millones, solo de FODES.

Fue la alcaldesa Milagro Navas, junto a una comitiva quien lideró la visita y agregó que por los menos setenta alcaldías están ya en crisis administrativa por no tener los fondos del FODES.

“La verdad es que no dañan a los alcaldes, dañan al pueblo salvadoreño porque se están dejando de hacer proyectos”, añadió Navas.

El impago afecta en temas como el no pago de la luz, no recoger la basura, dijo, y agregó que este fondo no es para los alcaldes, si no para el pueblo.

Navas reiteró que en la carta le piden al presidente “una cita para poder platicar, para poder dialogar y para ver de qué forma y cuándo nos van a entregar el FODES.

Pedrina Rivera -alcaldesa de Suchitoto- coincidió en que el FODES se requiere para pagar recibos de servicios básicos, y aclaró que solo el 25 % es utilizado para gastos administrativos.