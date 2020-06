Albergados en Panchimalco piden ayuda

Oscar López

Un grupo de 16 familias que están albergadas en el Centro Escolar del Cantón Las Crucitas, del municipio de Panchimalco, exigen a las instituciones gubernamentales que les ayuden a solventar sus necesidades básicas.

En el país se han abierto 237 albergues en los cuales 12,154 salvadoreños esperan pacientemente que la emergencia termine y poder regresar a sus hogares. En Panchimalco muchos de los albergados están en el lugar por el riesgo que corren en sus viviendas; sin embargo, coinciden con que en el lugar no tienen las condiciones mínimas para sobrellevar la emergencia causada por el temporal que afecta el territorio salvadoreño.

Fátima Lovo -responsable del albergue- explicó que es necesario que funcionarios de las instituciones gubernamentales se acerquen al lugar para buscar alternativas para suplir las necesidades de los albergados.

“Tenemos ya cuatro días aquí y desde que llegamos no hay agua potable, porque hemos agarrado agua lluvia tenemos para lavarnos las manos y lavar algunas cosas, sobre todo cosas de la cocina, pero no ya no tenemos agua para tomar”, dijo Lovo al exigir que personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) llegue al albergue a brindarles una alternativa de solución. Los albergados sostienen que ya se comunicaron con ANDA; sin embargo, la respuesta fue que no era posible brindarles el servicio de agua potable porque el motor que se utiliza para bombear el líquido tiene desperfectos.

Otro de los problemas que afecta a los albergados es que no cuentan con los alimentos necesarios para el sustento diario de las familias. Lovo explicó que, al dejar sus viviendas, las personas no pudieron llevar alimentos debido a que no tienen, ya que muchos de los afectados se dedican al comercio y a otros oficios y, por la cuarentena para prevenir la COVID-19, no podían salir a trabajar, por lo que desde el inicio de la cuarentena domiciliaria no tienen ingresos económicos.

Hasta este día, únicamente la alcaldía de Panchimalco llegó al albergue para llevar colchonetas, lo que brinda un poco más de comodidad a las personas, pues antes debían dormir en el suelo. No obstante, piden que se les lleve ropa y frazadas, ya que muchas personas perdieron todo en sus viviendas.

Asimismo, piden que se les entreguen paquetes de higiene, con lo que se les facilitará cumplir algunas recomendaciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus, principalmente el lavado constante de manos.

Por lo mismo, Lovo sostiene que personal del Ministerio de Salud (MINSAL) llegó al lugar pero únicamente contabilizó la cantidad de personas albergadas y se le informó que, para evitar hacinamiento, no deben llevar más personas al lugar. Es de destacar que en todo el territorio salvadoreños, principalmente en zonas de riesgos por inundaciones, deslaves, deslizamientos u otro las alcaldía han activado las comisiones municipales de protección civil que tienen como objetivo resguardar a las personas que corren peligro, por lo que se han abierto albergues en casas comunales y escuelas.