Acuerdos de Paz: un legado histórico para la democracia del país

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Desde el monumento al Cristo de La Paz, en San Marcos, dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conmemoraron el 30 aniversario de los Acuerdos de Paz, que permitió unir a El Salvador, dio paso a una nueva era democrática producto del esfuerzo y sacrificio de miles de jóvenes, mujeres, hombres, familias y comunidades que decidieron luchar contra una dictadura y régimen de opresión que violaba todo tipo de libertad de derechos y garantías.

El Acuerdo de Paz significó el desmontaje del abuso, ilegalidad, opresión, persecución, cárcel, tortura y ausencia de espacios democráticos, ese momento histórico permitió que el país iniciara una nueva era de principios y valores democráticos, logró detener las graves violaciones a los Derechos Humanos, desmontar la militarización, seguridad pública, y crear una nueva institucionalidad democrática, impulsar un sistema electoral que respetara la voluntad del pueblo, velar por el derecho a la información, promover un ejercicio libre de la prensa y crear las bases de un proceso creciente para fomentar la independencia y la separación de poderes del Estado.

Según Oscar Ortiz, secretario general del FMLN, los Acuerdos de Paz son más poderosos que cualquier capricho y locura de gente infantil e intolerante, quienes pretenden borrar la historia con un simple decreto y se niegan a entender que El Salvador no puede volver a repetir el pasado, sin el sacrificio, lucha, convicción y alto precio pagado por los veteranos no hubiese sido posible alcanzar la paz, libertad, justicia e inclusión, y sentar las bases de un legado histórico para la democracia en el país.

“Interferir en la integridad de las personas solo por el hecho de callar las voces críticas es condenable, ese no es el camino que debe seguir el país, no es el camino a la democracia ni a la buena convivencia, es el camino directo a una nueva dictadura, a un estado autoritario y represivo del cual venimos, y por el cual pagamos un alto precio. No podemos permitir que el país vuelva a la posibilidad que impere la locura sobre la esperanza, porque el costo que vamos a pagar incluso, es mayor al pagado en las décadas oscuras de opresión, persecución, cárcel y tortura”, afirmó.

Sin embargo, 30 años después los salvadoreños están llamados a derrotar una vez más las amenazas de la intolerancia, el abuso y la ilegalidad, a reafirmar un nuevo compromiso con el país y el futuro, defender los valores y principios democráticos, para reafirmar que el país no va a retroceder, El Salvador no cree en dictaduras ni en visiones que siembran prepotencia, irrespeto, arrogancia, soberbia, mentira y pretenden burlarse de la historia. El FMLN defiende el legado de los acuerdos de paz y asume un nuevo compromiso con el país, el futuro y la democracia, para hacer que prevalezcan los grandes avances de la lucha popular.

El 16 de enero es considerado una fecha para conmemorar la lucha heróica del pueblo, el FMLN hizo una contribución enorme para que por la vía del diálogo se pusiera fin a 12 años de guerra, décadas de dictaduras militares, atropellos, malos tratos, asesinato y desapariciones de los opositores del régimen; abrió un proceso democrático e impulsó avances en los derechos humanos.

Durante el discurso de la firma de los Acuerdos de Paz, El comandante Schafik Jorge Hándal, miembro de la Comandancia General del FMLN, recalcó que ese acto marcó la culminación de una etapa decisiva en la larga y heróica lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad, justicia, democracia, dignidad humana y progreso; ha sido la rebeldía indomable de miles y miles de salvadoreños, en su mayoría jóvenes y también niños.