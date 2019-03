Acuerdan reformas a Ley de Telecomunicaciones para prohibir abusos de empresas de telefonía

Yanuario Gómez

Flexibilidad en la duración de contratos por servicios prestados, acumulación de saldo no utilizado hasta por seis meses y protección de datos personales son algunos de los beneficios para los usuarios que los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, acordaron con el objetivo de eliminar los abusos cometidos por las empresas de telefonía.

Según los parlamentarios de la comisión, las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Ley de Protección al Consumidor tienen como principal objetivo, garantizar los derechos de los usuarios de telefonía pre y post pago, internet y televisión por cable.

“Estos derechos incluyen el poder establecer contratos desde tres meses hasta doce meses o más, sin que los proveedores de servicios le obliguen a hacerlo, presentar quejas de forma gratuita, en caso de responsabilidad se multará a aquellas empresas que incumplan sus contratos y además habrá una recompensa para el usuario afectado”, dijo Margarita Escobar, diputada de Arena, y presidenta de la Comisión de Economía.

Las modificaciones a ambas legislaciones además contemplan la prohibición, para los proveedores de servicios, del uso de los datos crediticios, comerciales o personales de usuarios para cualquier otro fin que no sea el servicio contratado.

En las enmiendas también se establece, que la responsabilidad de verificar la calidad de los servicios prestados a los usuarios de productos y servicios teleféricos recaerá en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y que las empresas deberán enviar los contratos a la Defensoría del Consumidor 15 días después de su firma.

La DC, tendrá noventa días para verificar que en los contratos no haya cláusulas abusivas en perjuicio de los usuarios. En cuanto a la acumulación del saldo no utilizado, los legisladores acordaron un lapso de seis meses y no un plazo mayor para no afectar la asignación de números telefónicos por parte de las empresas.

“Esta reforma amplía derechos de los usuarios, genera nuevos marcos de protección y coloca una serie de obligaciones para los proveedores, un aspecto importante es que usted tiene derecho a la intimidad en su servicio, ya que la publicidad no autorizada por el usuario queda limitada”, afirmó Yanci Urbina, diputada del FMLN.

La propuesta de reforma, asimismo, establece días y horas en que las compañías telefónicas realicen llamadas por cobro o reclamaciones del proveedor.

Las sanciones para quienes incumplan la normativa, van desde la posibilidad de finalización del contrato por parte del usuario hasta multas económicas que pueden ser de varios miles de dólares.