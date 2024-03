Aaron Bushnell se inmola frente Embajada de Israel II

Caralvá

Intimissimun

El artículo anterior: (auto)inmolación contra la opresión (02MAR024 Diario Co Latino), indicamos el acto extremo de protesta contra la guerra en Palestina y la ocupación de Israel de la Franja de Gaza Palestina.

Ahora podemos nombrar al valiente soldado Aaron Bushnell que cometió su inmolación frente a la Embajada de Israel en Washington DC aquel día domingo 25 de febrero de 2024, esa acción no pasó desapercibida por los grandes medios de comunicación New York Post, BBC, New York Times etc. Sus últimas palabras a gritos: ¡Palestina Libre!; permanecerán vigente mientras exista la guerra e injusticia en ese castigado territorio, donde miles de palestinos mueren de hambre o por bombardeos israelitas.

Halcones y palomas

Es un concepto originado en la guerra de Vietnam de los años sesenta, fue por el uso de estas aves que se utilizaron contra las fuerzas del Vietnam del Norte en tácticas militares, en pocas palabras eran drones-aves entrenados para hacer daño al enemigo; no obstante, también se usó el término para calificar a los políticos fanáticos de la fuerza bélica versus los pacifistas que propugnaban el fin de la guerra y retiro de los Estados Unidos del conflicto en Indochina.

El conflicto de Estados Unidos y Vietnam se convirtió en un desacuerdo de opinión pública durante la acción militar y los años posteriores, así las recordadas películas como: Platoon (Pelotón), Apocalyse Now (Apocalipsis), Born on the Fourth of July (Nacido el 4 de julio), Full Metal Jack (Nacido para matar), The Deer Hunter (El franco tirador), Heaven & Earth (El cielo y la tierra) construyen la visión mítica de ese doloroso evento, pero describen la muerte de miles de civiles inocentes, puesto que al final son los pobres quienes pagan el precio de errores políticos.

Ahora la historia parece repetirse en una suma de naciones a favor y en contra, no solo en la Franja de Gaza y el conflicto Rusia-Ucrania, sino convertirse en un conflicto armado mundial sin control.

Genocidio en Gaza

Por los medios de comunicación asistimos a presenciar un genocidio cubierto por la prensa internacional, así en Gaza observamos la muerte de niños, mujeres, civiles que claman por una porción de trigo o agua etc., pero sin ningún signo de culpabilidad, sin ningún freno moral ni códigos humanitarios, ni respeto a principios internacionales del trato a: prisioneros, hospitales o restos humanos, asistimos a escenas conocidas en las viejas guerras europeas, los Balcanes, Vietnam, Congo Belga o los horrores de nuestra guerra civil salvadoreña etc., provocando horror en cualquier sociedad democrática.

Halcones versus palomas surgen ante cualquier conflicto bélico, la sociedad se divide, pero nadie desea que sus hijos asistan a una guerra política que pude solucionarse al respetar los Acuerdos Internacionales entre Palestina e Israel, al igual que Ucrania-Rusia; mientras los partidarios con sed de sangre no miden las consecuencias confiados en sus triunfos sangrientos, los pacifistas temen por sus familias, sus hermanos, los refugiados etc. por el luto en sus hogares.

El soldado norteamericano Aaron Bushnell miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana cometió una autoinmolación, un acontecimiento extremo que evoca símbolos religiosos, patrióticos, mitos, eventos fundacionales de la antigüedad etc. donde un solo ejemplo cambia la historia para siempre, Aaron falleció el 26 de febrero, su acción voluntaria se transmitió por redes sociales en vivo como un legado para la humanidad, donde una sola persona expresa su desacuerdo con la política de su nación: Estados Unidos de América.

