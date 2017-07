Ministro de Defensa será testigo en juicio

@JoakinSalazar

El general David Munguía Payes, Ministro de Defensa Nacional, confirmó que ya recibió notificación para participar, como testigo, en la vista pública que enfrentan 17 personas por brindar supuestos beneficios a pandilleros, durante el periodo conocido como la pacificación de pandillas o tregua.

“Ya fui notificado para servir como testigo, voy a cumplir con mi deber de ciudadano, así funciona la justicia en El Salvador, las personas que enfrentan este proceso han sido acusadas de una serie de delitos y faltas que en realidad no han cometido, ha habido todo un interés de demonizar todo el proceso de la tregua, que el gobierno del Presidente Mauricio Funes lo llamó proceso de pacificación”, dijo.

Sus aportes, como testigo, serán necesarios y estarán determinados de acuerdo a las preguntas que realicen. “Vamos a esperar que la justicia funcione, el 18 de este mes es la audiencia y vamos a ver que es lo que sucede”, explicó.

Horas antes, el Juzgado Especializado de Sentencia “A” realizó una audiencia preparatoria para la depuración de testigos ofertados por las partes así como la estipulación probatoria en el caso que se sigue contra Raúl Mijango, el ex Director de centros Penales Nelson Rauda Portillo y otras 15 personas más, por el caso conocido como “tregua”.

En esta audiencia especial, donde a petición de la defensa, se prescindirá de los testimonios del ex presidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena, del vicepresidente Óscar Ortiz, además del representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell. Sin embargo, serán citados a testificar el General Munguía Payés, el ex Director General Francisco Salinas, el Alcalde de Ilopango Salvador Ruano y Monseñor Fabio Colindres. La vista pública estaba programada para el próximo 18 de julio, sin embargo, se realizará en otra fecha que posteriormente será notificada por el juzgado, debido a la organización de los testigos, para que la vista pública no dilate más de lo previsto, informó el Tribunal. Según la acusación, los imputados están siendo procesados por actos arbitrarios, falsedad material, agrupaciones ilícitas; entre otros, porque supuestamente favorecieron a pandilleros a cambio que éstos redujeran los homicidios, en el periodo 2012 y 2013.