ESTAS LLAMADAS «GOTAS» NO SON SÓLO DE ORTOGRAFÍA SINO TAMBIÉN DE ORTOLOGÍA

Josefina Pineda Márquez

Escritora y maestra

La ORTOGRAFÍA es el conjunto de reglas o preceptos que están establecidas para expresarnos correctamente a través de la escritura.

La ORTOLOGÍA es el conjunto de reglas o preceptos para expresarnos correctamente en el lenguaje oral.

En la comunicación lingüística ya sea escrita u oral se dan varias funciones: Informativa: Los conquistadores llamaron a nuestra América el «nuevo mundo».Apelativa: Alcánzame ese libro. Responda mis preguntas.

Expresiva o emotiva: ¡Te odio! ¡Te amo!),Poética o estética: «La tarde despierta de su sueño».)

Cometemos errores tanto al expresarnos oralmente o por escrito. Algunas veces son los mismísimos errores.

Ejemplo estrella:

El verbo HABER. Es tan usado y tantas veces usado mal. Veamos:

1. El próximo año habrán elecciones de alcaldes y diputados.

2. Hubieron muchos premios en el concurso.Error: El verbo HABER es impersonal y no admite sujeto. Por tanto sólo debe usarse en la tercera persona del singular. (hubo. habría, habrá, había.)

El sujeto y el verbo en la oración coinciden en el accidente gramatical llamado número. Veamos: El joven canta canciones románticas.Análisis sintáctico: El joven=sujeto. Canta=verbo. Canciones románticas= complemento directo.El sujeto y el verbo coinciden en número (en este caso, singular). El complemento directo no coincide en número con el verbo.¿O decimos: El joven CANTAN canciones etc.? No, ¿verdad?Pues el verbo HABER cuando no se usa como auxiliar NO PUEDE USARSE EN PLURAL.

Por eso debemos decir oral y por escrito:· Habrá muchas sorpresas en el futuro de nuestros jóvenes talentos.· Siempre me he preguntado ¿Cuántos asesinados hubo realmente en Izalco en 1932?· En el cerro del campanario de mi pueblito había flores de todos colores que acariciaron mi infancia.No olvidemos el verbo HABER es impersonal.Los VERBOS IMPERSONALES no admiten sujeto. Algunos gramáticos los llaman verbos defectivos. Puede llamárseles verbos de la naturaleza porque varios de ellos indican fenómenos naturales: Llueve lindo hoy. En la Siberia nieva. Amanece con cantos de pajaritos en este paraíso.Debemos recordar que en el lenguaje poético hay tal variedad en la expresión que incluso a los poetas les advertimos que viven y dicen cosas bellas en un idioma encantador. Abundan los teóricos que les revisan y corrigen, cuando hay necesidad. Veamos.

De Alfredo Espino.

Después de la lluvia.

Por las florida barrancas

pasó anoche el aguacero

y amaneció el limonero

llorando estrellitas blancas.Hasta pronto.