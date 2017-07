FMLN considera necesario reformar Constitución para castigar a los funcionarios corruptos

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que es necesaria una reforma constitucional para perseguir a funcionarios que se compruebe que hayan cometido actos de corrupción.

“En la Convención Nacional dije que para no cubrir a los corruptos, tenemos que reformar la Constitución, así como están las cosas, con la Ley de Extinción de Dominio podrán capturar a un fulano, hacerle condena moral y pública, pero ese fulano o fulana puede salir dentro de poco porque puede reclamar que la Ley es inconstitucional”, explicó González.

De igual forma, el máximo dirigente del FMLN agregó: “en el Artículo 240 de la Constitución, en el inciso cuarto, la Constitución sostiene que a los funcionarios públicos se los podrá intervenir durante los 10 años posteriores a su servicio, lo que está diciendo es que si hay una presunción sobre un funcionario, esta termina en 10 años y después no puede ser condenado”.

Por lo mismo, el secretario general del partido de izquierda enfatizó que es importante la reforma a la Constitución. “No estemos jugando, si vamos a ser honestos como políticos, reformemos esto, la gente que quiere cubrirse tiene ese Artículo”, dijo después de explicar lo establecido en el Artículo 240 de la Carta Magna.

González comentó que las leyes secundarias del país deben de estar acorde con lo establecido en la Constitución de la República, asimismo, consideró que las condenas deben estar de acuerdo con el delito que es castigado.

Otro de los puntos mencionados en el discurso de González ante los convencionistas, fue que todo funcionario debe de “saber servir al pueblo que lo eligió”, por lo que instó a los funcionarios del FMLN a no limitarse a la tarea de servir, sino también a “transformar la realidad injusta para la mayoría del pueblo salvadoreño”.

El máximo dirigente del partido de izquierda enfatizó en que el FMLN “no surgió como otro partido político de los que están ahí que nacen para administrar mejor, para el FMLN no basta si nosotros no convertimos en políticas públicas todo lo que se ha desarrollado en los gobiernos del FMLN”. González detalló que en los gobiernos del partido de izquierda se logró la reducción de los indicadores en varios aspectos, entre ellos el de analfabetismo y de pobreza. “Estamos cambiando esta realidad de injusticia y nos debemos sentir orgullosos”, declaró.

En cuanto a la Convención Nacional Ordinaria que realizó el partido de izquierda, el dirigente político comentó que a la misma asistieron unos 10 mil militantes del FMLN, lo que demostró que los efemelenistas mantienen el interés en los procesos internos del instituto político. “Muchos hombres y mujeres jóvenes, que son el relevo de nuestra generación, eso significa compromiso con el partido, apoyo total a la dirección del partido. La Convención refleja que la militancia del partido no se ausenta, no pierde interés por seguir apostando a la causa”, argumentó el dirigente del FMLN. González recalcó que el propósito de la Convención era presentar a los candidatos a integrar los concejos municipales y las diputaciones tanto propietarios como suplentes en las elecciones de marzo del 2018. El total de aspirantes supera las tres mil personas.

“Iban los 84 candidatos a diputados propietarios, suplentes, los alcaldes, alcaldesas y concejales. Todo mundo estuvo en la Convención, hicimos la presentación de ellos, hicimos una juramentación para que se comprometan frente al pueblo, frente al partido, frente a nuestros principios”, dijo González.

Durante la actividad, la máxima autoridad del FMLN aprobó tres resoluciones, una concerniente a alianzas políticas, otra que externa solidaridad con los pueblos y gobiernos progresistas y la tercera que plantea el mecanismo para elaborar las plataformas electorales de los candidatos.

En su discurso, González enfatizó en que las plataformas electorales fueron una innovación del FMLN, ya que las mismas fueron presentadas cuando pasó de ser una guerrilla a un partido político. “En las elecciones de 1994 nosotros aparecimos con esta innovación que es la presentación de plataformas, lo que estábamos planteando al pueblo no eran inventos o cartas sacadas de la manga”, argumentó el dirigente del partido.

De igual forma, el dirigente político reafirmó la solidaridad del FMLN con los pueblos y gobiernos progresistas. “Somos un partido solidario con los pueblos, con las causas y con los gobiernos que están lucha por acabar con las injusticias, por la búsqueda del progreso, por la independencia y la paz”, dijo.