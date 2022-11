Yuri Rodríguez destaca en el Mundial de Fisicoculturismo 2022

Rebeca Henríquez

El campeón mundial y medallista salvadoreño, Yuri Rodríguez, participó en el Mundial de Fisicoculturismo 2022, celebrado en Santa Susana, Barcelona, España, en la categoría games classic bodybuilding +175 y en la men’s classic bodybuilding hasta 180 cm, en las cuales obtuvo el cuarto y quinto lugar del certamen internacional, respectivamente.

Este año, el deportista nacional se midió contra 24 atletas de países como Suiza, Turquía, Corea del Sur, Brasil, Francia, Italia, Honduras, Ecuador, Irán, España, Ucrania y Egipto. A pesar de la disciplina con la que el salvadoreño se preparó fue superado por el coreano Jaechun Lee, quien ganó el máximo galardón, la medalla de oro, el serbio Ivan Banjanac, plata, y el español Alberto Prol se quedó con el bronce.

Rodríguez consideró que la exigencia en el campeonato este año aumentó, además de la cantidad de participantes en cada rama, con 21 en la categoría de games classic (de la que es campeón 2021) y 14 en men’s classic. A pesar de los resultados agradeció a sus compañeros, y al Instituto Nacional de los Deportes por el apoyo a los atletas.

“Con mucha madurez yo tomé mi cuarto lugar con una sonrisa, sabiendo que hoy no pude quedar campeón en está categoría, por la que me esforcé tanto. Cuando hago este sacrificio lo hago para ganar, y al no lograrlo no dejas de entristecerte un poco”, manifestó el salvadoreño.

A pesar de que el deportista no conquistó los primeros lugares, Rodríguez comentó que seguirá perfeccionando la disciplina en el camino del fisicoculturismo, para continuar sumando éxitos como lo hizo en noviembre de 2021, al ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB).