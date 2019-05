Y ME SIENTO IMPERTÉRRITO

Hace frío sin ti,

pero se vive. (Roque Dalton)

Tu recuerdo son lágrimas que gotean en mi garganta

Porque trato de sacrificar mi sufrimiento

(Vuelvo a oler su aroma intemporal)

Las olas de nuestro clímax golpean mi corazón

-Eterno albergador de deseos

(Vuelvo a respirar la noche genética).

Me gusta escribirte como hoy eres, como el silencio

Me gusta pensar en el futuro cuando nos sigamos viendo

(¿Soy la razón o la pasión?)

Para ti hay muchos paréntesis:

-Antecámaras de amor olvidado.

(Antecámaras)

(Soy humareda) (¿¿¿¿¿¿¿???????)

A veces no sé si me he sometido

a una prueba de tiempo

Que tiene un límite arbitrario

Y la presión de la circunstancia: cuando

A veces siento que es necesario

Demostrar la voluntad

Sin esquivarse.

Tu presencia acompaña una reflexión rara

Demandando de la inocencia un beso

Y me siento impertérrito

En un agitado grito

El cual retumba en algo

Que quizá sea mi corazón

S.S., 14 Jul. 1981.

Prof. Herbert Edmundo Vaquerano

