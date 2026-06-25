Victoria histórica: Ecuador derrota a Alemania 2-1 y clasifica a los 16vos de final 

Sin embargo, la respuesta ecuatoriana llegó muy rápido. Solo siete minutos después, al 9′, Nilson Angulo igualó el marcador y desató el grito de gol de la afición tricolor en Nueva Jersey, tras el golazo desde fuera del área para el 1-1.

El cuadro teutón logró una ventaja prematura apenas a los 2 minutos de partido, con el gol de Leroy Sané tras la construcción entre Aleksandar Pavlović y Florian Wirtz en la frontal de Hernán Galíndez.

Ecuador derrotó 2-1, contra todo pronóstico, a la favorita del Grupo E, Alemania, con la actuación estelar de Nilson Angulo y Gonzalo Plata y, ofreció una auténtica lección de carácter al demostrar que en una Copa del Mundo no existen los rivales pequeños.

Gonzalo Plata, el que arrancó sus inicios en el Independiente del Valle en Ecuador, figura del Sporting Lisboa en Portugal y actual elemento del Flamengo, demostró que las casualidades no existen, que la destreza la lleva en la sangre y derrochó el orgullo que significa representar a ‘La Tri’ en el Mundial, con un gol histórico que reavivó las esperanza de un país.

La jugada decisiva llegó al 77′. Tras un tiro de esquina, Kevin Rodríguez dirigió el balón y Gonzalo Plata apareció en el área para enviarlo al fondo de la red alemana y firmar el 2-1 que ilusiona al equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Ecuador, que no llegaba como favorito al encuentro y necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, superó a una Alemania que lideradó el grupo y que, a pesar de contar con figuras de la élite mundial, no pudo evitar la sorpresa ante el combinado sudamericano.

El cuadro teutón terminó como líder del grupo E, con seis unidades, al igual que Costa de Marfil en la segunda posición. ‘La Tri’ cerró con cuatro puntos para meterse a la siguiente ronda como mejor tercero, mientras que Curazao fue última con una unidad.