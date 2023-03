Vía crucis: preparación para el encuentro con Jesús en la Semana Santa

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como cada viernes de Cuaresma la feligresía en Catedral Metropolitana participa de la devoción del vía crucis, que es la contemplación del rostro doliente de Jesús, al rezarlo, se recuerda con amor y agradecimiento lo mucho que sufrió por salvar a la humanidad del pecado.

Entre cantos de penitencia y con devoción, al interior del templo se meditó cada una de las 14 estaciones del vía crucis, que representan el sufrimiento de Jesús, desde su condena hasta la sepultura; esta práctica piadosa es una manera de preparación para el encuentro con Jesús durante la Semana Santa.

Francisco Cartagena, párroco de Catedral Metropolitana, manifestó que Dios en su infinita misericordia no quiere que el hombre perezca, en la rebeldía de cada uno y sin importar la historia, Jesús se acerca y sale al encuentro de la humanidad para ofrecer la vida eterna, invita a adorarlo con hechos concretos y anunciar que es el Mesías.

“Muchas veces experimentamos esa infinitud que tenemos, que nada logra complacerlos, Dios conoce lo profundo de cada uno, los placeres sexuales, el poseer riquezas, viajes, y nada de eso satisface porque estamos llamados a la eternidad. Nuestro corazón está inquieto y no descansará hasta estar en la presencia de Dios y experimentar el deseo de tenerlo en espíritu y verdad”, enfatizó.

Marcela de Valiente, quien asistió a Catedral Metropolitana, dijo que año con año participa del vía crucis, esta devoción le fue enseñada desde pequeña por sus padres, pues en esta fecha se recuerda la pasión y muerte de Jesús, que invita a la conversión. “Es bueno reflexionar en las cosas que hemos fallado, recordar el proceso de conversión y lo que Dios hace en nuestra vida día a día”, reiteró.

Asimismo, Irma Hernández comentó que desde hace 15 años tiene un proceso de preparación espiritual por el hecho de ser misionera en California, Estados Unidos, pero al estar de visita en el país asistió a Catedral Metropolitana para participar del vía crucis, y no olvidar que Jesús vino a morir por todos y redimir de los pecados.

“Siempre he sido católica, mis padres me enseñaron esa linda y solemne tradición del vía crucis, lo cual nos llena espiritualmente y nos recuerda que tenemos a Dios, quien vela por nosotros a pesar de que la gente se va alejando, pero es importante recordar que sin él no somos nadie”, sostuvo Hernández.

El origen del viacrucis data de los primeros años del cristianismo, cuando se veneraban aquellos lugares relacionados con la vida y muerte de Jesucristo en Jerusalén, se dice que María, la madre de Jesús, visitaba a diario cada uno de estos espacios.