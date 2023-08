“Vengo a ganar”: Leonardo Menjívar sobre su llegada al Alajuelense de Costa Rica

Rebeca Henríquez

Leonardo Menjívar llegó al territorio Costarricense para ser parte de las líneas de la Liga Deportiva Alajuelense, equipo del que vestirá sus colores por el próximo año y medio. El extremo salvadoreño se convirtió en un legionario más y aseguró que llega al club a ganar.

“Estoy muy contento de formar parte de esta institución como es la Liga. Estoy entusiasmado por formar parte de este gran equipo y estoy listo para estar a las órdenes del cuerpo técnico y tener mis primeros minutos. No me dejo llevar por los halagos que me tira la gente, la verdad vengo a dar lo mejor de mi, se que tengo cosas que mejorar y vengo a aportar, a aprender y a ganar que es lo más importante”, expresó Menjívar en su llegada.

Hay que recordar que el jugador estuvo en un proceso donde varios clubes internacionales estuvieron interesados en fichar al ex chalateco, pero, ante la situación en la que se encuentra Chalatenango, no hubo mayor movimientos con los otros equipos previo al acuerdo entre los norteños y los manudos.

“El Machito” dijo que a pesar de que estuvo sin equipo en la liga local, entrenó de forma personal y también los microciclos que realiza la selección mayor de El Salvador la ayudaron a mantener su condición física.

Actualmente, Alajuelense está rankeado como el segundo mejor equipo de Costa Rica, en la posición 50, solo por debajo del Deportivo Saprissa en el 44. En contraste con el mejor equipo del país, en este caso Alianza en la posición 75, hay 25 posiciones de diferencia fútbol completamente distinto al que se juega en el territorio tico al que hoy por hoy los equipos de la liga local están desarrollando, lo que significa una oportunidad importante para el jugador desarrollarse.