Venezuela y ONU activan Evaluación de Necesidades Post-Desastre tras sismos

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CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó hoy miércoles el lanzamiento del plan Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA, en inglés) de manera conjunta con la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual incluye mesas de trabajo con el fin de analizar los requerimientos necesarios para la recuperación y reconstrucción de las zonas impactadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Durante un acto efectuado en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, la mandataria aseguró que visualiza este plan «más allá» de un «inventario de escombros» para pasar a una tapa de desarrollo «que tenga como centro el ser humano», y pidió que el PDNA sirva para pensar «en la Venezuela que renace».

Por su parte, el coordinador residente de la ONU en Venezuela consideró que la iniciativa es «un paso decisivo para orientar el proceso de recuperación tras los terremotos».

Explicó que durante 60 días un equipo integrado por expertos de Venezuela y de organizaciones internacionales «trabajarán de manera coordinada para evaluar nueve sectores socioeconómicos dentro de las regiones más afectadas por el doble sismo», además de analizar indicadores de impacto humano y macroeconómico y formular recomendaciones técnicas que sirvan de base para las decisiones de recuperación.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron más de 5.000 fallecidos y 190 edificios colapsados. La ONU estima en 37.000 millones de dólares los daños físicos directos.

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