Venezuela agradece “la dignidad y el coraje” de países de la ONU que apoyaron el diálogo

Telesurtv.net / PL / AFP

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que la postura de la democracia y la soberanía de Venezuela “se dejó bien planteada y plantada” en el Consejo de Seguridad celebrado el pasado sábado en la sede de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos (Estados Unidos).

El ministro de Relaciones Exteriores realizó un balance de la participación venezolana ante el organismo y destacó que a pesar de las presiones de Estados Unidos la mayoría de las naciones “tuvieron la dignidad y el coraje de manifestares a favor del diálogo y el respeto a la Constitución, y reconociendo las instituciones legítimas venezolanas”.

Arreaza resaltó la iniciativa de los Gobiernos de México y Uruguay, así como la Comunidad del Caribe, Caricom, de llevar a cabo una mesa de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición de ese país; afirmando que el informe abogando por la paz por sobre la violencia, será presentada al secretario general de la ONU.

Arreaza, insistió en el respeto a la autodeterminación de los pueblos como principio de la Carta de las Naciones Unidades, donde se refleja que ningún Estado debe interferir en asuntos internos de otros.

Durante una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, el diplomático sentenció que el país sudamericano tiene bien clara su postura ante los intentos desestabilizadores orquestados por la derecha local y el Gobierno de Estados Unidos.

– Propuesta a la ONU –

Delegados de los gobiernos de México y Uruguay entregarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sus propuestas de diálogo para intentar resolver la grave crisis política de Venezuela, informó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

“Hay propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo” por parte de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vásquez, así como de representantes de la Comunidad del Caribe, que se reunirán en las próximas horas con Guterres, dijo a Arreaza a la prensa.

Esos emisarios le transmitirán un “mensaje de diálogo” para “buscar con Venezuela no el golpe de Estado, no el ataque, no la violación al derecho internacional”, aseguró el ministro.

El pasado jueves, Guterres abogó por un diálogo para “evitar una escalada que nos llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para el pueblo de Venezuela y para la región”.

“Los demás gobiernos irrespetan su Constitución y el presidente López Obrador la respeta, hace lo que es debido”, expresó Arreaza, celebrando lo que llamó una posición “no entreguista” a los intereses de Washington.

– Relaciones con Estados Unidos –

Asimismo, el canciller comentó que en los últimos meses han habido 42 notas diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, haciendo hincapié en que de ese total, 29 han sido emitidas por ambos Gobiernos desde el 10 de enero a la fecha. “Esta es la realidad: comunicación permanente”, señaló y que los vínculos diplomáticos no solo se basan en declaraciones, sino también en la práctica.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores recalcó que el mandatario venezolano está dispuesto a reanudar el diálogo respetuoso con la oposición y los gobiernos que así lo deseen, en ara de mantener la paz y la soberanía nacional.

‘Estamos actuando de buena fe en Venezuela en respeto a la Constitución y los acuerdos internacionales establecidos, el presidente manifestó que de ser necesario se reunirá con Donald Trump’, sentenció Arreaza.

Pese a que ambos países ya no tendrán embajadas en los territorios del otro, y que ya no hay personal diplomático venezolano en Estados Unidos (luego que NicolásMaduro les pidiera regresar tras expulsar a los funcionarios estadounidenses enVenezuela), el político aseguró que el interés de ambos Gobiernos es mantener abierto un canal común de diálogo.

Por ello, recordó que las dos naciones implementarán respectivas oficinas de interés bilateral, tanto en Caracas como en Washington, en los próximos 30 días.