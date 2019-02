VAMOS llama a sus “contrincantes” a respetar la decisión de la ciudadanía

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Un El Salvador con paz social que lleve a los salvadoreños a encontrar un camino de perdón y reconciliación, era la “bandera” del candidato Josué Alvarado, quien siempre se presentó como un “hombre de fe y de familia”.

Cerca de las 11 de la mañana llegó el aspirante a la presidencia a emitir su voto y exhortó a la ciudadanía que aún no había emitido el sufragio a hacerlo para cambiar la situación del país.

El presidenciable de derecha aprovechó su visita al parque reparto 2 de Abril, en la colonia Miramonte, para llamar a sus contrincantes a que respetaran los resultados y la voluntad del pueblo.

“Espero que todos tengamos cordura y no vayamos a inyectar un mal momento. En VAMOS llamamos a la calma a los resultados que se obtengan”, manifestó Alvarado en un centro de votación casi vacío, al que llegó acompañado de su compañero de fórmula, Roberto Ocampo, su familia y algunos simpatizantes del partido.

Hasta el último día, Alvarado resaltó su deseo de que “los que vivan aquí no se quieran ir y que los que están fuera quieran regresar porque hay un ambiente de paz, crecimiento y desarrollo”.

Según el empresario, VAMOS es una unión de esfuerzos de diferentes sectores cansados del sistema político y que buscan construir un nuevo país, entre ellos salvadoreños en el exterior.

Pese a describirse como un hombre transparente y sin un pasado político, a finales de la campaña electoral, los magistrados de la Sala de lo Constitucional admitieron una demanda en contra de la candidatura de Alvarado, al considerar que no debió ser inscrito por ser señalado como ministro, pastor o reverendo de un determinado culto religioso.

Según lo establecido en el artículo 82, inciso primero, de la Constitución de la República, los ministros de cualquier culto religioso no podrán pertenecer a partidos políticos, ni optar a cargos de elección popular.

Los funcionarios no admitieron la medida cautelar de suspensión provisional de su candidatura, no obstante, aclararon “que de resultar electo el candidato presidencial del partido VAMOS, y constatarse una violación constitucional, el ciudadano Alvarado no podría asumir o continuar asumiendo el cargo a la presidencia.

La fórmula presidencial afirmó que confiaba en el milagro de llegar a la segunda vuelta y ganar la presidencia de la República, pero la tendencia en el conteo de votos decía todo lo contrario al solo contar con el 1 % a su favor cuando ya se había escrutado el 25% de las actas.

En reiteradas ocasiones el candidato, recordado por usar frases de una caricatura infantil, señaló que el gran reto de la sociedad es dejar atrás la guerra social y el pasado violento generado por los partidos que han mantenido polarizada a la sociedad.