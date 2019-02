Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador

Con un amplio margen de votos, Nayib Bukele obtuvo el primer lugar en las elecciones presidenciales del 2019, y gana en primera vuelta.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nayib Bukele, se convirtió anoche en presidente electo de El Salvador, al término del conteo preliminar.

“Desde hace dos horas teníamos resultados que mantenían una tendencia, pero nos esperamos hasta que sea claro. En estos momentos podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República”, dijo Bukele ante la militancia que se abocó a un hotel capitalino.

“Sí se pudo. Hemos ganado la presidencia en primera vuelta. Gracias a todos los salvadoreños que votaron por nuestra opción. Gracias a los que salieron a votar por cualquier otro partido político. Gracias a los miles de salvadoreños que estuvieron y que siguen defendiendo el voto. Están con la responsabilidad de garantizar cada acta y cada voto”, añadió.

Tal como establece en su eslogan el candidato de derecha hizo historia y ganó en primera vuelta.

“Hoy ganamos en primera vuelta y tenemos el resultado, tenemos más votos que ARENA y el FMLN juntos, es más, tenemos más votos que todos los partidos políticos juntos”, dijo.

Y es que en una clara tendencia, el candidato de GANA ganó en los 14 departamentos del país. Por lo que alegó que este resultado “permitió pasar la página de la posguerra, superando la guerra civil salvadoreña”.

El candidato de Gana mantuvo su estrategia mediática que lo llevó a que la población salvadoreña le otorgara la victoria electoral. Horas antes del cierre de las urnas, para iniciar el conteo, Bukele pidió a los salvadoreños que salieran a votar. “Una vez les pedí que no me dejaran solo, esta vez se los pido de nuevo. Si ustedes no salen a votar, creo que les fallaré”, dijo Bukele.

Además, el candidato, que era el favorito de las encuestas, invitó a votar a los jóvenes, “si ustedes no salen a votar, no habrá victoria esta noche. Si ustedes no salen a votar, El Salvador no cambiará”, enfatizó.

Bukele aseguró que esta era la oportunidad para darle una lección a los políticos, a través de su “Operación Remate”, donde alegó que su partido político (GANA) logró superar los votos de todos los partidos políticos (ARENA, FMLN, VAMOS). Hecho que logró con un resultado preliminar que superó los 1.2 millones de votos a su favor.

Celebración

En la Plaza Cívica de San Salvador, el virtual presidente electo sostuvo una celebración con la población y militancia que lo apoyó durante el último año. Una multitudinaria celebración se realizó, luego de confirmar que es el presidente electo del país.

Bukele recibió los reconocimientos y felicitaciones de personalidades de derecha como Juan Guaidó, de Venezuela. Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quezada.

Además, el vicepresidente de la República Oscar Ortiz felicitó al exalcalde de San Salvador. “El país ha decidido, y las distintas fuerzas políticas debemos poner en el centro el interés nacional. Estamos listos para una exitosa transición”. Comentó.

Principales propuestas

Pese a las críticas, Nayib Bukele lleva como sus principales propuestas el Plan Cuscatlán, un programa de gobierno que pretende enfocar sus esfuerzos en la lucha por el combate a la corrupción.

Una de las principales apuestas del candidato será la creación de una Comisión Internacional de Combate a la Corrupción de El Salvador (CICIES), el cual asegura le permitirá financiar, a través de la recuperación de fondos malversados por exfuncionarios, gran parte de su Plan Cuscatlán.

Asimismo, el candidato ha establecido que potenciará la zona económica en el oriente del país, con un aeropuerto para La Unión y un tren que recorrería todo el país y que en un futuro podrá conectar a toda Centroamérica.

Además, Bukele propone implementar programas de prevención de la violencia desde los territorios. Mecanismo existente a través del Plan El Salvador Seguro. También cero tolerancia a la delincuencia, principalmente a las pandillas del país.