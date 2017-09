“Una sociedad necesita los mejores niveles educativos para desarrollarse”: Sánchez Cerén

Yaneth Estrada

@caricheop

“Lo que tenemos por delante son desafíos que podemos superar unidos”, dijo el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, a un año de la ejecución del Plan El Salvador Educado (PESE), una de las apuestas más trascendentales del Consejo Nacional de Educación (CONED).

El plan expone los seis desafíos de la educación en El Salvador identificados como: seguridad en las escuelas, docencia, primera infancia, escolaridad universal, educación superior e infraestructura, los cuales necesitan atención prioritaria a través de 104 acciones, con el propósito de lograr una sociedad más justa, productiva y equitativa; fundamentada en la educación como un bien social que hace más libres a los seres humanos.

Además, es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de personas y sociedades, y posibilita acceder a los conocimientos, enriquecer la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que caracteriza a los seres humanos.

“Una sociedad necesita los mejores niveles educativos para desarrollarse y lograr los mejores frutos”, mencionó. Asimismo, comentó que “los aquí presentes creemos que un El Salvador donde se pueda elevar constantemente calidad educativa es posible”.

Mencionó que tener docentes de calidad requiere reformar la educación inicial, implementar un sistema de formación y dignificar la profesión docente. Y adelantó que se trabaja en una propuesta para la creación del Instituto Nacional de Formación Docente.

Añadió “mi reconocimiento al CONED instancia que ha demostrado el valor del diálogo y concertación en favor de la educación”.

Durante su discurso, Sánchez Cerén tomó un espacio para felicitar a los Maestros en su Día, “Felicitó a todos los docentes de nuestro país que cumplen con dedicación y entrega su misión transformadora en la sociedad”, afirmó. A la vez, recordó a la destacada maestra y luchadora social de nuestro país: Mélida Anaya Montes.

Logros importantes

Hasta el momento 195 Centros Escolares fueron rehabilitados y reparados para beneficiar a 107, 689 estudiantes del país. También se formaron 420 especialistas, 4,400 decentes y 212 asistentes técnicos en primera infancia y más de 38 mil docentes fueron formados en diferentes disciplinas de las áreas curriculares.

Entre los desafíos, el ministro de Educación, Carlos Canjura, enumeró mejorar la cobertura en educación inicial, fortalecer la formación docente en todos los niveles, equidad para construir un mejor sistema educativo y mejorar el desarrollo productivo de los estudiantes. “Porque la calidad educativa está vinculada al desarrollo de la capacidad productiva y ciudadana”, sostuvo.

“La educación es responsabilidad de todos, en todas partes, porque no es justo tener 11 años a un joven en una escuela y luego decir que no esta capacitado para un trabajo”, añadió el funcionario. Y llamó a los padres de familia a reflexionar sobre el tema del acceso a la tecnología y que esa no solo está en un aula.

Por su parte, Julio Ábrego, especialista del Plan de Formación Docente, enfatizó que los estudiantes deben ser formados por docentes competentes y comprometidos”.

Algunos retos que enfrenta el Plan para los próximos años son: adoptar el Plan El Salvador Educado como una política de Estado, promover el financiamiento de la educación y la necesidad de fomentar la articulación con diferentes actores del territorio, en especial con las municipalidades, empresa privadas y ONG.