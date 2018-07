Un arranque de orgullo

Manahen González

La pesista salvadoreña Génesis Murcia escribió una de las páginas más emotivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La carismática atleta, además de ser la primera medallista cuscatleca en territorio cafetero, sacó la cara por el país al competir lesionada.

“Desde el año pasado tengo una lesión, desde la espalda a la rodilla y hasta la pierna prácticamente, que se me tradujo en carga para la otra pierna, y después se me complicó todo, hubo unos problemas para que me recibieran en terapias y con los entrenos, pero siempre se puede”, dijo orgullosa la pesista, tras ganar medalla de bronce en arranque 53 kilogramos.

Y es que Murcia, quien también tuvo un poco de suerte, se quedó con la presea de bronce luego de levantar 75 kilogramos y porque la dominicana Beatriz Pirón (que era favorita a ganar oro o plata) no completó ninguno de sus tres intentos y quedó fuera de la competencia.

De esta forma, la medalla de oro fue para la venezolana Génesis Rodríguez, quien levantó 90 kilos, y la medalla de plata fue para la dominicana Carolanni Reyes, con 76 kilos.

“Me siento sorprendida con esta medalla, con tanta situación en contra. Pero fue gracias a mis ángeles acá en Barranquilla (la fisioterapista y la psicóloga) que me atendieron y ayudaron a mantenerme positiva con la lesión y pensando que el dolor es superable”, acotó la pesista.