Marcelo no falló

Moscú/Rusia/AFP

Se esperaba que ganara medalla y así fue. El nadador salvadoreño Marcelo Acosta volvió a cumplir con las proyecciones y el fin de semana aportó medalla de plata en los 1500 metros libres de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Acosta se agenció la medalla de plata con tiempo de 15:31.36, siendo superado únicamente por el mexicano Jacobo Vargas, que detuvo el cronómetro en 15:18.33. La medalla de bronce fue para Rafael Dávila con 15:37.10.

“Quería ir por el oro, trabajé para eso e incluso la preparación de este año se enfocó en eso. En mi distancia he estado bien, pero siento que he perdido el filo, he perdido el toque en los 1500 metros. Ahora solo me resta trabajar para corregir errores”, analizó Acosta al finalizar la prueba.

Y en cierta manera, el tritón cuscatleco sí ha perdido el filo, ya que hace cuatro años –en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014–Marcelo Acosta se colgó medalla de oro en los 1500 metros libres con tiempo 15:22.43.

El nadador salvadoreño también argumentó que el clima le pasó factura, ya que sintió el agua “muy caliente” y eso lo “debilitó” conforme avanzó la competencia.

Tras su medalla de plata en los 1500 metros libres, Acosta tratará de repetir lo hecho hace cuatro años, cuando se colgó medalla de plata en los 400 metros libres.

“Ahora le apuesto a los 400 metros libre, esa es una distancia que he hecho bien este año, así que espero darle otra medalla al país”, sentenció el tritón criollo.