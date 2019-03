UES prepara plan de seguridad por delincuencia en el recinto

Joaquín Salazar

“El hombre me dijo que me iba a bajar del bus, donde él me dijera”: dicta un relato en páginas no oficiales de la Universidad de El Salvador, en el que saca a la luz el temor y la incertidumbre de la población educativa que en las últimas semanas exigen más medidas de seguridad al interior y afuera del Alma Máter.

En páginas de Facebook, los estudiantes comentan sus relatos e historias que viven los jóvenes dentro del recinto universitario. Tal es el caso de una joven que a la salida de la UES fue privada de libertad, pero que otro estudiante se dio cuenta y relata como le ayudó a salir de este hecho. “A mi lo único que se me vino a la mente fue lo de la desapariciones (…) comencé a hablarle, que teníamos las mismas clases, ella solo movía la cabeza, bien asustada queriendo llorar, le dije que nos íbamos a bajar todos en la parada de metro si quería bajarse con nosotros”, relata el joven en la página “Solo en La UES Economía pasa esto”.

Agregó, “le agarré el bolsón, el señor de reojo me estaba mirando. Nos bajamos en la parada del ex Mundo Feliz y ella comenzó a llorar profundamente. Esperamos como una hora que llegaran los papás a recogerla”.

Durante años la seguridad ha sido uno de los principales problemas para las autoridades superiores. Situación que ha generado inconformidad del estudiantado, ya que consideran que medidas como solicitar el carnet universitario a la entrada o el DUI a los visitantes no es del todo segura. El lunes, el rector de la UES, Roger Arias, presentará medidas de seguridad que retomará ante estos hechos, “Nuestro país vive una situación de inseguridad constante, que está afectando directamente a nuestra Alma Mater, tal como lo han expresado muchos miembros de la comunidad universitaria”, afirmó en redes sociales.

Arias pidió a la población educativa solidaridad en situaciones que atenten contra la integridad de los estudiantes.