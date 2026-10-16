Trump en picada en las encuestas

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Washington/Prensa Latina

En medio de una creciente insatisfacción de los votantes estadounidenses con su gestión en temas clave, el presidente Donald Trump ronda hoy apenas el 36 por ciento de aprobación, el más bajo de los dos mandatos.

El resultado significa entonces que el 64 por ciento de los entrevistados reprueba el trabajo del mandatario republicano, según el sondeo de la cadena conservadora Fox News.

La caída más pronunciada se produjo entre los votantes probables de 45 años o menos, las personas con menores ingresos familiares anuales; los votantes no blancos, así como los que no tienen título universitario.

El rechazo a la gestión del gobernante en otros ámbitos reveló que un 70 por ciento calificó mal su desempeño en la economía, un 69 por ciento en las cuestiones relacionadas con los aranceles, un 64 por ciento en política exterior y un 56 por ciento en inmigración.

La campaña de reelección de Trump en 2024 se centró en reducir los precios para los electores estadounidenses desde el primer día de su mandato, pero la guerra que él mismo desató con Irán provocó un escenario mundial de tensiones en materia del petróleo y mayores costos hacia lo interno en relación con la gasolina.

Ayer la Oficina de Estadísticas Laborales señaló que la inflación se aceleró en Estados Unidos durante septiembre, una mala noticia para quienes viven aquí de cheque en cheque cada mes, poniendo a prueba cómo mantener un hogar entre alimentos, renta y otros pagos.

Los informes advirtieron que la gasolina fue la causa principal del incremento inflacionario mensual. Los precios del combustible escalaron un 9.1 por ciento en septiembre y representaron más de la mitad del alza general del IPC. En los últimos 12 meses, acumularon una subida del 34.2 por ciento.

Si la economía fue el tema estrella que, junto a inmigración, le permitieron a Trump el regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ahora el 65 por ciento de los votantes le atribuye los precios elevados que sufre la población a sus políticas.

El próximo 3 de noviembre estará en juego el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, en las que se disputarán además otros cargos públicos locales y estatales. Los republicanos podrían perder el dominio de una o ambas cámaras en el Capitolio frente a los demócratas, auguran algunos expertos.

Medios como Axios dijeron que el tiempo se agota para que el presidente y su administración convenzan a los votantes más escépticos de que la economía está bien (cuando sus bolsillos muestran lo contrario).

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