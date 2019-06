Trump ataca a CNN en inicio de visita al Reino Unido

Washington / Prensa Latina

El presidente norteamericano, Donald Trump, atacó hoy a la televisora CNN tras su llegada el Reino Unido para una visita de Estado, al volver a acusar a la cadena de difundir noticias falsas y negativas.

Acabo de llegar al Reino Unido. El único problema es que CNN es la principal fuente de noticias disponible desde Estados Unidos. Después de verla por un corto tiempo, la apagué, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario republicano, quien ha sido criticado por tildar a los medios de ‘enemigos del pueblo’.

El jefe de la Casa Blanca consideró que todo lo transmitido por la televisora es negativo y muchas noticias falsas. ¿Por qué el propietario AT&T no hace algo?, cuestionó en la misma plataforma.

Trump incluso pareció sugerir un boicot a AT&T, al escribir que si la gente dejara de usar o suscribirse a esa multinacional de las telecomunicaciones, se vería obligada a hacer grandes cambios en CNN, que de todos modos, ‘está muriendo en los índices de audiencia’.

‘íEs tan injusto con tan malas noticias falsas!’, añadió el gobernante, quien dijo que cuando el mundo ve CNN, observa una imagen falsa de Estados Unidos.

La televisora, junto con otros medios de ese tipo como MSNBC y diarios como The New York Times y de The Washington Post, es blanco frecuente de los ataques del jefe de Estado, quien desde su etapa como candidato presidencial ha tenido una relación conflictiva con la prensa.

El término de noticias falsas aparece con frecuencia en sus publicaciones de redes sociales cuando se difunden reportes críticos de su administración, y solo la cadena Fox News y otros medios conservadores parecen gozar de la simpatía del mandatario.

Su interacción con los medios es tan tensa que Trump ha faltado a las tres cenas de corresponsales de la Casa Blanca realizadas desde su llegada al poder en enero de 2017, eventos a los que tradicionalmente suelen asistir todos los presidentes cuando están en el cargo.

La nueva arremetida contra CNN ocurrió en el inicio de su estancia en el Reino Unido, donde permanecerá hasta el miércoles para luego viajar a Irlanda y Francia.