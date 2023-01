Tribunal Primero de Sentencia falla a favor de pobladores de Isla Tasajera

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El abogado defensor Rudy Joya, que representa a Elmer David Funes y, casi 100 familias de la comunidad Isla Tasajera, manifestó que el fallo del Tribunal Primero de Sentencia fue a favor del acusado y la comunidad de la isla Tasajera. El primero acusado de usurpación y el segundo por el intento de desalojo por parte de la familia CLOSA, la Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil (PNC) .

Los Pobladores de la Isla Tasajera presentaron una denuncia en diembre del año pasado, reiterando que fueron víctimas de allanamientos sin autorización legal, actos arbitrarios, destrucción de propiedad privada, apología del delito, daños agravados, usurpación de inmuebles y perturbación violenta de la posesión, por lo que pedían se investigara la sede Fiscal y de la Policía Nacional Civil.

El presidente de la ADESCO de Isla Tasajera demandó no solo la investigación de las autoridades fiscales y policiales, sino también el resarcimiento de las personas que perdieron sus hogares y sus cosechas, cuando la agentes policiales destruyeron sus hogares.

Este forcejeo legal implica, afirmaron los habitantes de Isla Tasajera, al anuncio que hicieron sobre la construcción de un proyecto turístico que dominó la familia Closa como el “Cancún de El Salvador”, en manos de la familia Closa, inversionista directo de ese megaproyecto para turismo internacional.

Sobre el caso de desaolojo de los habitantes de la isla Tasajera, familias que residen desde hace tres décadas en el lugar, el abogado defensor de la comunidad y de Elmer Funes afirmó que la Fiscalía no había logrado aportar suficientes pruebas de los delitos de los que los acusa.

“Se desarrolló la Audiencia Especial del proceso que se le había abierto a Elmer David Funes, por el delito de usurpación de inmueble, el que se ha venido desarrollando en diferentes tribunales del departamento de La Paz”, informó.

“Y debido a que el 14 de noviembre del año pasado se realizó un -acuerdo conciliatorio- debido a la escasez en el tema de pruebas por parte de Fiscalía, que no robustecían de mejor manera el caso iniciado hace 2 años, se llegó al acuerdo que el caso se cerrara y que se le informara a cada una de las personas de la isla Tasajera sobre la propiedad privada en la cual, se han asentado ellos por más de 30 años”, explicó Joya.

El abogado comentó que el Tribunal Primero de Sentencia declaró que no se había cumplido este “acuerdo conciliatorio”, y que el proceso continuará solo para Elmer Funes, por usurpación. No obstante, señaló que en una posterior audiencia, demostrarán que en ningún momento esta persona acusada ha usurpado ninguna propiedad de la familia Closa.

El abogado defensor dijo que hubo una serie de incumplimientos del ente fiscal, en un primer momento por no llegar a la hora pactada que se reflejaba en el Acta de Conciliación, y por todas las arbitrariedades que se cometieron -que todos ya sabemos- por los vídeos que grabaron en la comunidad en defensa de sus derechos, frente a los desalojos que se hicieron de forma arbitraria y que inició la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la familia Closa a más de 40 familias en la isla Tasajera”, relató.

“Por esto fue que el Tribunal Primero de Sentencia, a la base de las dos versiones de Fiscalía y Defensa, de los hechos del 2 de diciembre del año pasado, realiza la Audiencia Especial en donde se pudo aportar algunos elementos de prueba y en efecto ha concluido de una forma satisfactoria para esta defensa”, argumentó Joya.

No obstante, el abogado defensor señaló los intentos de la Fiscalía, no solo de tratar de solventar el tema de las acciones ilegales que hicieron contra ese grupo de familias, sino también, trataron de “justificar” que su representado no había cumplido los acuerdos cuando en ningún momento el Tribunal Primero de Sentencia había decretado ningún tipo de desalojo.

“En ese sentido la jueza que presidió esta audiencia especial del Tribunal Primero de Sentencia declaró que no se ha cumplido el acuerdo conciliatorio y que el proceso continuará solo para Elmer Funes, por usurpación, pero en una audiencia posterior demostraremos su inocencia”, sostuvo el abogado Joya.

“Esta sentencia significa un gané para las familias a las que quisieron de forma arbitraria ser desalojadas por la familia Closa, por medio de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, que trataron de desalojarlos de forma abrupta, arbitraria y violenta porque la conciliación quedó como incumplida y el proceso se cierra“, señaló el abogado de las familias de la Isla Tasajera.

En cuanto a las familias que habitan desde hace más de tres décadas, Joya, agregó, que dichas familias podrán seguir habitando en dicho lugar y también podrán “impulsar las demandas que consideren pertinentes y necesarias en contra de las personas que les violentaron sus derechos el día 2 de diciembre de 2022”, expresó.

Sobre el proceso judicial -agregó- continuará y esperan ahora solamente la fecha para la audiencia a esa vista pública, porque únicamente están juzgando el tema penal y no el delito de usurpación..