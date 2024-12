Tres fallecidos y cinco lesionados deja accidente carretera antigua a Zacatecoluca

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la muerte de tres personas y cinco lesionados en un accidente de tránsito, que ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera antigua a Zacatecoluca, departamento de La Paz, el percance se dió entre un pick up y un bus del transporte público de la ruta 133. Según información preliminar, las víctimas entre ellas un joven de 17 años se trasladaban en la parte trasera del pick up, con el impacto fueron lanzadas perdiendo la vida al momento. El paso vehicular fue cerrado en la zona.

Asimismo, la policía reportó que un microbús de la R 1-LL chocó con un vehículo sedán sobre la calle El Jabalí, en la colonia Jardines de La Sabana 1, Santa Tecla, La Libertad, donde resultaron varias personas con lesiones leves. También, se registró una rastra volcada en la carretera en San Ignacio, Chalatenango.

Mientras tanto, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a un motociclista de 28 años, quien sufrió trauma de rodilla derecha, debido a un percance vial en calle San Antonia Abad, el hombre fue trasladado al Hospital Zacamil para descartar cualquier tipo de fractura.

“Motociclista de 30 años accidentado en la carretera a San Pedro Masahuat, resultó afectado con un trauma craneoencefálico y politraumatismo. Brindamos atención prehospitalaria pertinente y lo trasladamos al Hospital Rosales para un oportuno seguimiento médico”, indicó el SEM.

Otro accidente de tránsito ocurrió en la colonia Popotlán, municipio de Apopa, cuerpos de socorro llegaron al lugar para brindar asistencia a los lesionados. Se reportó un choque entre un vehículo y una pipa cerca de Unicentro Soyapango, solo reportan daños materiales.

Según el Observatorio de Seguridad Vial (ONASEVI), desde el 1 de enero hasta la fecha se contabilizan 19,001 accidentes de tránsito que han dejado 11,169 lesionados y 1,209 fallecidos.

Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) reiteraron que ante un siniestro vial sin lesionados o fallecidos se debe tomar fotografías o video del incidente, de forma lateral, frontal y trasera; es obligatorio mover el vehículo a una zona donde no interfiera el tráfico.

El titular del VMT, Nelson Reyes, manifestó que muchas veces las causas de los siniestros viales no son por fallas mecánicas, sino debido a conductas prevenibles como conducir a excesiva velocidad, distracción al volante que es la primera causa de accidentes de tránsito, giros indebidos o adelantamientos no reglamentarios y no respetar las señales de tránsito

Con la reforma a la Ley buscamos que el homicidio culposo por siniestro vial. no sea eximido del proceso penal, también queremos dar una mayor solidez y respaldo legal a la fotomulta mediante la reforma a la Ley”, dijo el funcionario.

Sostuvo que hay un incremento del 30% en detenidos por conducción peligrosa, con respecto a 2023, en lo que va del año van más de 2,100 conductores detenidos por el delito de conducción peligrosa.

Reyes enfatizó que quien conduce en estado de ebriedad comete un delito, al igual que disputarse la vía, hacer carreras clandestinas o poner en peligro la vida de las personas es considerado conducción peligrosa y un causal para ser detenido.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...