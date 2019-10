Trabajadoras sexuales demandan el reconocimiento de sus derechos

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

En El Salvador más de 44,000 mujeres se dedican al trabajo sexual, labor que les impide el cumplimiento pleno de sus derechos al no ser legal ni aceptado por la sociedad.

El acceso de atención médica sobresale entre las limitaciones que sufre este grupo poblacional; sobre todo si sufren de del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por considerarse que son las que más contribuyen a su proliferación cuando solo “el 8.1 % de las 44,972 mujeres que ejercen este trabajo lo padecen”, según datos del movimiento de mujeres Orquídeas del Mar.

En 2005, el movimiento inició la concientización de las trabajadoras sexuales en la prevención de ITS-VIH. A la fecha el movimiento ha logrado la creación de diecinueve clínicas de vigilancia centinelas de infecciones de transmisión, para que las trabajadoras no sufran de discriminación y tengan acceso a controles y tratamiento.

De acuerdo con Zuleyma Molina, secretaria de la junta directiva del Movimiento Orquídeas del Mar tienen tres años de trabajar en la Ley de Reconocimiento del Trabajo Sexual, para que en el país sea visibilizado el trabajo sexual y que no se les deje de ver como personas sujetas de derecho.

Afirmó que otro de los retos es ser desvinculadas con la trata de personas. “Nosotras no somos tratadas, una trabajadora sexual decide por ella misma ofrecer servicios a cambio de dinero, pero una mujer tratada debe ser secuestrada, trasladada y obligada. Nosotras hacemos valer nuestros derechos sexuales con quien sea, queremos aclarar eso para que la gente deje de vernos como una mercancía y nos vean más como sujetas de derecho”, puntualizó Molina.

“La Ley de Convivencia Ciudadana habla de la sanción de servicios sexuales de forma notoria; la palabra trabajo sexual no existe, y como no existe no es prohibida, la ley tiene un vacío y eso es lo que queremos aprovechar para hacerlo ver como tal y desvincularlo de la trata de personas”, agregó.

La activista expuso que buscan que la temática sea abordada con respeto y equidad de género, por lo que desarrollan capacitaciones de sensibilización con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y promotores de salud, entre otros sectores.

“La sociedad dice que nosotras debemos reinsertarnos, pero la verdad es que nosotras somos parte de ella, lo que sucede es que nos invisibilizan porque no quieren hacer valer nuestros derechos (…). Queremos que la sociedad empiece a ver el trabajo sexual como un tema que es de relevancia política, para que ya no estemos criminalizadas; cuando no se visibiliza el trabajo sexual, el narcotráfico y crimen organizado entran, hacen y deshacen porque saben que es algo que no es legal y aceptable”, detalló.

Cabe destacar que el Movimiento de mujeres Orquídeas del Mar forma parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTrasex), siendo en El Salvador el punto focal y la coordinación del nodo Centroamérica y el Caribe.