Tottenham y Ajax quieren seguir haciendo historia

Londres/Reino Unido/AFP

El Tottenham, que sueña con su primera final de Liga de Campeones, y el Ajax de Ámsterdam, que espera encontrarse con sus pasados años dorados gracias a sus jóvenes talentos, abren hoy el telón de las semifinales de la Champions.

La posibilidad de una final europea, en un momento en que la prensa británica ha evocado poco las salidas del argentino Mauricio Pochettino, Harry Kane o Christian Eriksen, llega justo a tiempo para los ‘Spurs’.

¿Quién querría dejar un club capaz de alcanzar la final de la competición más prestigiosa cuando se acaba de mudar a un estadio de más de 62.000 asientos, una joya de 1.000 millones de libras?

“Tenemos que empezar a pensar en un nuevo capítulo, en la nueva era, para asegurarnos de que el Tottenham es un verdadero candidato a las grandes cosas. Debemos comportarnos como un gran club”, declaró Pochettino durante la inauguración del nuevo recinto.

No obstante, comportarse como un gran club también es fichar para vivir primaveras mágicas. Pero el dinero se ha dedicado por completo al estadio, no a la plantilla, y el Tottenham no se reforzó ni este verano ni este invierno.

Por ello, los ‘Spurs’ están pagando ahora el precio: se disponen a recibir al Ajax con una plantilla diezmada, ya que Kane, Moussa Sissoko, Serge Aurier, Harry Winks y Erik Lamela están lesionados, mientras que Son Heung-min cumplirá sanción.

Un cansancio que impide a los londinenses desplegar su intenso juego ofensivo y que les hace apagarse en el peor momento, ganando solo uno de sus tres últimos partidos de liga (incluida una derrota en casa el sábado contra el West Ham) y con un solo gol en las dos últimas semanas.

Ajax: ¿ahora o nunca?

En Ámsterdam, en cambio, todo va bien. La Eredivisie ha concedido un fin de semana de descanso por el enfrentamiento europeo.

Gracias a sus jóvenes, especialmente a Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg y Donny van de Beek, los holandeses eliminaron a los gigantes Real Madrid y Juventus de Turín.

Esta generación ya no se esconde y recuerda a la de 1995, cuando Louis van Gaal condujo a los jóvenes Edwin van der Sar, Frank y Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Marc Overmars y Jari Litmanen al título europeo.

El técnico del Ajax, Hen ten Haag, afrontará con plena confianza esta última eliminatoria europea, lanzando a sus jugadores al ataque.

“Nos pide jugar liberados. Y sea cual sea el adversario no cambia su sistema de juego hiperofensivo, con una presión muy alta”, explicó De Ligt en la revista Voetbal International.

Lo cierto es que para Ten Haag y esta excepcional generación será la última oportunidad de brillar con la camiseta blanca y roja.

Y es que, como en 1995, el grupo se expone a ser desvalijado por los grandes clubes europeos. Por el momento lo único oficial es que De Jong pondrá rumbo a Barcelona a cambio de 75 millones de euros, pero otros le pueden seguir.