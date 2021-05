Tensionamiento de relaciones con EE. UU. repercutirá en la población

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El tensionamiento de las relaciones con los Estados Unidos por parte del presidente Nayib Bukele no es buena para el país, y tarde o temprano le pasarán factura al Gobierno, pero sus repercusiones pueden dañar a la población, advierten dirigentes de las organizaciones civiles.

Abraham Ábrego, de la organización Cristosal, dijo que el presidente pareciera no medir la dimensión de su confrontación con funcionarios tanto del gobierno de los Estados Unidos como del Congreso. “Está acostumbrado a confrontar internamente y le ha dado algunos resultados, pero llevar ese nivel de confrontación con los Estados Unidos, puede tener repercusiones ciertamente a los individuos, pero se puede arrastrar al país, y esto sí puede ser grave”, dijo Roberto Rubio, director de la Fundación Salvadoreña para El Desarrollo (FUNDE).

Rubio dijo que con la publicación de un listado de funcionarios salvadoreños “tocan a la principal cabeza del Gobierno, tocan a los aliados”, en referencia a la comisionada presidencial Carolina Recinos y el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, que encabezan la lista de corruptos identificados por los Estados Unidos.

Según el economista, el presidente quiere jugar a la geopolítica acercándose a China y confrontando con los Estados Unidos, lo que solo vislumbra para el futuro próximo incertidumbre para el país y “China no se va arriesgar v geopolíticamente por El Salvador en una confrontación con los Estados Unidos”, consideró Rubio.

Sobre la comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de recursos del Estado a las organizaciones no gubernamentales, Abraham Ábrego afirmó que ya hubo una indagación en los anteriores gobiernos a través de la Secretaría de Transparencia donde de sacaron algunas conclusiones como el hecho de que había cierta arbitrariedad en la asignación de fondos del presupuesto.

Rubio dijo que es preocupante el discurso que está creando el gobierno alrededor de las ONG, y que debido a la existencia de organizaciones de este tipo relacionadas con algunos aliados del presidente, como el diputado Guillermo Gallegos y la canciller Alexandra Hill, la bancada de Nuevas Ideas ha cambiado de discurso.

“Creo que el presidente no conoce bien, no ha valorado o no está bien asesorado sobre las implicaciones que tiene llevar ese nivel de confrontación con Estados Unidos, se está hablando con un socio importante que va a apoyar al país en el tema de migración irregular”, afirmó Ábrego.

“Preocupa el manejo publicitario de que se va regular, anular organizaciones que sean críticas. Están cambiando de discurso, y hoy quieren ir contra todas las ONG que molestan, que tengan una opinión contraria (al Gobierno)”, agregó el director de FUNDE.