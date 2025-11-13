Técnico de fútbol tico optimista ante eliminatoria frente a Haití

Compartir

San José/Prensa Latina

El entrenador de la Selección costarricense de fútbol, Miguel Herrera, transmitió este miércoles optimismo y confianza en ganar a Haití el partido eliminatorio mundialista este jueves en Curazao, en declaraciones antes de partir este miércoles hacia Willemstad.

El técnico aseguró ante la prensa que el equipo local está preparado para sumar los tres puntos vitales en la ruta hacia la cita del orbe, tras recibir cuestionamientos de algunos medios sobre las posibilidades reales de una victoria ante el conjunto haitiano, apunta el periódico La Teja.

Los señalamientos aludieron en general a que la meta costarricense de lograr las dos victorias que los conducirían al mundial está más en las piernas de sus jugadores que en los aportes del propio Herrera.

Lo que importa –defendió el entrenador- es lograr el objetivo, pues es una situación por la que se benefician todos.

“Ellos son los que lo logran, porque son los que juegan. Uno pone la táctica y estrategia y ellos la desarrollan, luego yo asumo la responsabilidad, porque es para lo que a mí me trajeron”, subrayó Herrera.

El entrenador recordó que “no hemos perdido en partidos oficiales, desde que asumí la selección. El éxito de los jugadores es el que importa, de ahí vamos todos arrastrados”.

Las dudas sobre una victoria mañana frente a Haití estuvieron precedidas por la fuerte resistencia de los caribeños mediante un 3-3 en el partido anterior entre ambos equipos «que supo a derrota», según algunos medios, sobre todo por la actuación de Duckens Nazon, quien marcó tres goles el 9 de septiembre.

El atacante haitiano, quien tiene 31 años, es ficha del Esteghlal FC de la Iran Pro League y mide 1,81 metros, volverá a estar frente a los costarricenses, este jueves a las 20:00 (hora local).

