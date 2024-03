Suspenden el fallo en el caso “Saqueo Público” tras llamada y retiro de fiscales

Samuel AmayaÇ

@SamuelAmaya98

Por una llamada a los fiscales y el retiro de estos de la sala de audiencias, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador suspendió el fallo en contra de la ex primera dama Vanda Pignato y nueve personas, acusadas presuntamente de desviar $351 millones de Casa Presidencial en la gestión del expresidente Mauricio Funes.

Los fiscales del Ministerio Público abandonaron la sala sin informar al tribunal de su proceder. El secretario del Tribunal dijo que los fiscales recibieron una llamada, presuntamente de su jefatura, convocándolos a una “diligencia de carácter urgente”, por lo cual, debían abandonar la sala de audiencia.

El secretario dijo al juez y a los procesados que constató “y pregunté a las personas que se encontraban afuera si habían salido las fiscales y efectivamente ellas se retiraron, lo cual también me informó personal de seguridad, por lo cual dichas fiscales no se encuentran presentes”.

El tribunal suspendió el fallo tras argumentar que era necesario que ambas partes estuviesen presentes al momento de resolver; sin embargo, dio “un ultimátum” para que los fiscales y la parte defensora estuviesen presente la próxima vez que se dictará el fallo.

El juez Primero de Sentencia de San Salvador dijo que “se va a notificar la fecha en que se va a reprogramar por una última vez, bajo la advertencia de que en la próxima fecha se va a emitir el fallo con las partes que estén, a la hora que se señale, esa va a ser la prevención que se va a establecer en el próximo señalamiento”.

El funcionario judicial aseguró que el falló “está listo y no cambiará”.

“Reiterarles a las partes que este fallo está listo desde la fecha anterior, ya está establecido tal y cómo se ha decidido, porque la decisión de este tribunal es unánime, pero está unanimidad en el presente fallo afecta a ambas partes y es por eso que es necesario, para los efectos de los recursos que tenga presentes”.

Esta no es la primera vez que se suspende el fallo, se han suspendido en al menos 6 ocasiones; la primera, fue el 30 de noviembre del año pasado, en esa ocasión fue suspendida debido a que los jueces no habían terminado la deliberación del caso, la segunda, el 22 de diciembre, por la misma situación. La tercera, la del 9 de febrero, de igual manera, por el mismo motivo. La cuarta fecha señalada para la lectura del fallo fue el 16 de febrero, pero los fiscales estaban en el proceso de escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas, por lo que, nuevamente se tuvo que suspender. La quinta fecha fue el 20 de febrero, pero la FGR no compareció, y este viernes nuevamente se suspendió debido a que los fiscales se retiraron de la sala de audiencias tras una llamada.

El Ministerio Público acusa a Pignato y a otras nueve personas de presuntamente cometer los delitos de peculado y lavado de dinero por el supuesto desvío de $351 millones de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Para Pignato, la FGR ha solicitado una pena de prisión de 19 años.