Israel lanza nuevo ataque contra la Franja de Gaza Israel argumenta que los ataques son en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde Gaza. Israel argumenta que los ataques son en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde Gaza. | Foto: albawaba.com Publicado 2 febrero 2020 (Hace 5 horas 50 minutos)

El ejército israelí afirmó que golpeó estructuras pertenecientes al ala militar de Hamás. Aviones caza israelíes lanzaron ataques durante las primeras horas de este domingo contra supuestas posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte de la Franja de Gaza, sin que existan reportes de víctimas.

LEA TAMBIÉN: Israel bombardea posiciones de Hamás en franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) argumentaron que los bombardeos se produjeron en respuesta a que desde la Franja de Gaza fueron disparados varios misiles en dirección a territorio israelí.

«En respuesta a proyectiles y globos incendiarios lanzados desde Gaza hacia Israel a lo largo del día de ayer (sábado), nuestra Fuerza Armada acaba de atacar numerosos objetivos de Hamás en Gaza», informaron las FDI en un mensaje colocado en la red social de Twitter.

Indicaron que un cohete cayó en un poblado israelí cercano a la frontera sin que ocasionara víctimas ni daños materiales.

Sobre el ataque registrado este domingo en Gaza, el Ministerio de Salud de Palestina no reportó la existencia de víctimas.

Las FDI afirmaron que golpearon estructuras pertenecientes al ala militar de Hamás.

Tags Israel Ataque aéreo Franja de Gaza Hamás Sputnik – albawaba.com Por: teleSUR – JGN

Noticias Relacionadas

Abás dijo que no aceptará nunca la solución presentada por Trump
Palestina rompe lazos con Israel y Estados Unidos
Las autoridades de Palestina llamaron a la comunidad internacional a aplicar las resoluciones que reafirman el derecho del pueblo a su libertad.
Israel reprime protestas palestinas contra «Acuerdo del Siglo»
Putin ha mantenido el diálogo con Netanyahu para avanzar en el fin del conflicto árabe judío.
Putin se reúne este jueves con Netanyahu en Moscú
Los principales representantes de la ONU, Tijjani Muhammad-Bande y António Guterres apoyan la creación del Estado de Palestina.
ONU reafirma su compromiso para la paz en Palestina