Sin procesiones, feligreses participan en vía crucis

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

De una forma diferente a lo tradicional en los viernes de Cuaresma, donde la imagen de Jesús Nazareno es cargada en hombros y recorre la conocida Calle de la Amargura, este año los vía crucis en la parroquia El Calvario, de San Salvador, son al interior del templo, para evitar aglomeraciones que puedan dejar como resultado incremento de los casos de COVID-19, pues aún se vive en medio de la pandemia y el principal objetivo es resguardar la vida de la feligresía.

Pese a que las esperadas procesiones de cada viernes de la Cuaresma no pueden llevarse a cabo en las calles del centro capitalino, el ejercicio espiritual del vía crucis, donde se meditan los momentos de dolor y sufrimiento que Jesús padeció camino al Calvario, se hizo dentro del templo con devoción y fe, pidiendo a Dios que libre al mundo de esta pandemia, la cual ha traído dolor, sufrimiento y luto a muchas familias.

Las actividades de este primer viernes de Cuaresma iniciaron a las 8:30 a.m. con la exposición de la consagrada imagen de Jesús Nazareno en un ambiente de cofradía, aquí las personas tuvieron un momento de oración más íntimo con Dios, a las 3:00 p.m. fue el rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia, seguida del vía crucis, para finalizar con la misa.

Si bien durante las procesiones del vía crucis se preparan altares para meditar las 14 estaciones, estos ahora fueron sustituidos por un estandarte con la estampa del momento vivido por Jesús, y reflexionar mediante una lectura bíblica el camino que tuvo hacia Monte Calvario. La pandemia del COVID-19 obligó a la Iglesia católica a reestructurar estas expresiones de piedad popular y darle a esta Cuaresma un aspecto más espiritual, de devoción y oración.

Este mismo tipo de actividades serán desarrolladas por las siete parroquias del centro capitalino que pertenecen a la Vicaría Divino Salvador del Mundo.

La parroquia El Calvario, uno de los principales templos que durante la Cuaresma y Semana Santa recibe la mayor afluencia de feligreses, se une al esfuerzo nacional en favor de la salud de los salvadoreños y especialmente de los capitalinos, por lo cual, pidió que al momento de participar en las actividades conmemorativas de la pasión de Jesucristo, cumplan con las medidas sanitarias como desinfectar el calzado a la entrada, toma de temperatura, uso de mascarilla y alcohol gel, y guardar el distanciamiento físico. El máximo de personas que podrán entrar al templo es de 150.

El “camino de la cruz” o vía crucis se constituye en el devocional donde se representa en 14 estaciones, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el cual se da dentro del tiempo litúrgico de la Cuaresma, cuarenta días dedicado a la conversión de la cristiandad y la preparación de la Pascua, la celebración más importante de la Iglesia católica, que conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de haber sido sepultado.

Sonsonate

Mientras tanto, monseñor Constantino Barrera, obispo de la Diócesis de Sonsonate, uno de los lugares con más tradición y religiosidad popular, informó que el virus aún sigue entre las personas y el fervor de volver a la normalidad en las prácticas de piedad no debe permitir descuidarse de las medidas sanitarias para no tener vidas que lamentar, por lo cual, se suspenden procesiones con gran concentración de fieles o actividades que impidan mantener la distancia social, como cargar el anda con la imagen del Señor, un santo o acompañar en actos de piedad como velas, chilateadas, etc.

Monseñor Barrera detalló que la imagen se deberá llevar en una plataforma móvil con un grupo representativo y los fieles esperarán el paso en la puerta de su casa con la debida piedad; en las parroquias los vía crucis deberán hacerse meditados, con grupos pequeños de fieles y al ser grupos grandes se harán en espacios abiertos, sin procesionar la imagen como en otros años.

Durante la Semana Mayor harán las procesiones con El Nazareno y el Santo Entierro para acercar la imagen a los católicos que deberán esperar en sus viviendas; además, para mantener la identidad de pertenencia a dichas hermandades. Todas las actividades serán transmitidas a través de redes sociales para que la población pueda dar seguimiento en dicha forma.