Simón Paz: El Tribunal Supremo Electoral está en deuda con la población

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Simón Paz, candidato a la alcaldía de San Salvador Centro, reclamó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no haber estado a la altura de las elecciones del pasado 4 de febrero, e incumplir también su rol de administrar el proceso electoral de este domingo 3 de marzo.

“El Tribunal está aún en deuda con el pueblo salvadoreño porque no ha cumplido con las funciones para las que fueron electos. Esto ha sido algo inédito en la vida política en este país”, acotó Simón Paz, al señalar los resultados de la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero.

El ausentismo fue el signo que marcó las elecciones para los nuevos gobiernos locales y diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con una baja en algunas zonas hasta por el 60% de los anteriores comicios, se estima.

“Hubo irregularidades inéditas en la vida de este país, ni en los tiempos de la dictadura militar surgieron como las que se dieron el 4 de febrero, un total desconocimiento de este TSE, y una total incapacidad”, manifestó Paz.

“Nosotros como partido FMLN presentamos un documento en donde pedimos al Tribunal, para que nos diera una respuesta con las credenciales que se nos negaron el día 4 de febrero. De las 415 peticiones que hicimos de credenciales para las JRV, sólo 65 nos entregaron para el área de San Salvador .

“Yo he venido sosteniendo que en el Tribunal no confío, y las arbitrariedades que hemos vivido el pasado 4 de febrero con el escrutinio final, no podemos dar fe, porque ni hubo ni datos preliminares, fue todo un engranaje que nos les compaginó”, indicó.

“Encontrar papeletas planchadas, marcadas con boligrafo, eso si que es algo inédito y la complacencia del Tribunal Supremo Electoral, con el partido Nuevas Ideas, eso estuvo a la orden del día y es increíble, pero sucedió, y los compañeros que estuvieron en este escrutinio lo vieron y ustedes (medios de comunicación). Yo confió en mis compañeros que están para defender nuestro voto”, dijo Paz.

San Salvador Centro está constituido por los exmunicipios de: Ayutuxtepeque, Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, que ahora son distritos, luego de la reestructuración municipal que pasó a 44 municipios, cuando antes eran 262 municipios, hoy convertidos en distritos por decreto de la Asamblea Legislativa (2023) luego de una iniciativa presentada por el órgano Ejecutivo, tras una orden del presidente Nayib Bukele.

Pasar de 262 municipios a 44 no tuvo a la base ningún estudio, solo el interés electoral del presidente Bukele para no perder municipios por el mal trabajo de sus 150 alcaldes.