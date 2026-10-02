Sigue cayendo la inversión extranjera en El Salvador

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César Villalona

Economista

En el segundo trimestre de 2026, la inversión extranjera directa se redujo un 92% respecto al segundo trimestre de 2025. Ese resultado empeora la caída del 40% en el primer trimestre. La inversión acumulada en los dos trimestres fue de $226 millones, cifra inferior en un 54% a la del mismo período del año anterior.

Durante los gobiernos de Bukele, la inversión extranjera ha tenido disminuciones significativas; el año pasado apenas alcanzó los $475 millones, lo que representó una contracción del 37% en comparación con el año 2024.

El discurso oficial de un “milagro económico” no solo choca con la realidad del pueblo, golpeado por el alto costo de la vida y el desempleo, sino con la percepción de los empresarios extranjeros, quienes prefieren invertir en los otros países de Centroamérica.

Durante el primer semestre de este año, la inversión extranjera en Costa Rica fue de $2,740 millones (12 veces mayor a la de El Salvador), sin incluir la histórica compra de activos de la empresa FIFCO por parte de Heineken. En Nicaragua fue de $960 millones (cuatro veces más) y en Honduras llegó a $676 millones, el triple de El Salvador. Finalmente, Guatemala captó $530 millones solo en el primer trimestre, dos veces más que El Salvador.

Deuda pública supera los $35,000 millones

El Banco Central de Reserva publicó el saldo de la deuda pública al mes de agosto, el cual alcanzó los $35,038 millones. Esta cifra refleja un incremento de $15,230 millones en comparación con los $19,808 millones registrados en 2019.

Durante seis años y ocho meses, el Gobierno de Bukele aumentó la deuda en un monto superior al acumulado por los tres gobiernos anteriores en un lapso de 15 años, cuando dicha deuda creció en $12,502 millones.

La deuda seguirá aumentando en 2027 porque el presupuesto para ese año prevé un financiamiento de casi $2,000 millones para cubrir el déficit de ingresos. Y si le sumamos los aproximadamente $700 millones que el Estado tomará del fondo de pensiones, el endeudamiento total será de $2,700 millones. Incluso, podría ser mayor a medida que surjan gastos y préstamos no contemplados originalmente.

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