Serafín Orantes: no andamos de vacaciones, estamos trabajando

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Estos diputados en vez de estar en vacaciones, hemos cumplido una agenda que no hemos tenido horas libres, todo tratando de profundizar los lazos de amistad y la cooperación que llegará los próximos días a nuestro país”, dijo el diputado por el PCN y jefe de la delegación parlamentaria, Serafín Orantes, durante la misión oficial que realizan en la República Popular China, desde el domingo pasado.

Orantes fue enfático en asegurar que los integrantes de la misión oficial no están cobrando ningun centavo, ni de viáticos, ni pasaje aéreos ni alojamiento a la Asamblea Legislativa. “Estamos seguros de que si se vuelve a dar una oportunidad, volvemos, por el bien nuestros queridos habitantes de El Salvador (…) no estamos de vacaciones, estamos trabajando, aun en semana santa que es de las conmemoraciones más importantes de nuestro país, aqui estamos trabajando”, enfatizó.

El diputado explicó que han sostenido reuniones con diputados de la Asamblea Nacional del Pueblo. “Han sido visitas muy fructíferas, han confirmado que continuarán en las becas de nuestros estudiantes, de momento hay 35”, afirmó. Además de otras entidades de gobierno que han reiterado el apoyo a El Salvador.

Antonio Almendaríz, diputado por el PCN, también reiteró la posición del diputado Serafín Orantes y dijo que en la visita realizada “No hemos perdido el tiempo, en esta vacación, es de buenas noticias, nos da la esperanza de que vamos a poder, primero Dios sacar adelante al país. Porque cuando nos regalan alguna cosa, pues bienvenido para el país, pero es mejor que nos enseñen a pescar a que nos regalen pescado”, enfatizó.

Además, el diputado aseguró que China Popular ha comprado 26 mil toneladas métricas de azúcar, que es la cantidad que tenía El Salvador de la cosecha pasada. De igual manera el gigante asiático seguirá comprando azúcar a Buenos precios, y bajos aranceles, lo que significa que no sólo gana el exportador sino que el productor.

“Hemos visto también que están interesados en nuestro café, antes el café producía trabajo los 365 días, con la limpia, replante, cosecha. Pero hoy como no tiene buen precio el café, no compran el café salvadoreño por lo que vale, porque es gourmet, no cualquier café, pero comprado a buen precio vamos a poder mejorar y recuperar nuestro parque cafetero y significa que menos gente tiene que salir del país”, explicó Almendaríz.

Manuel Flores, diputado por el FMLN, dijo que ahora los diputados y más personas están conociendo más a fondo la realidad que es China Popular y no lo que venden grandes medios de comunicación Transnacionales o el Cine de Hollywood.

“Hemos visitado algunas obras de Beijing, empresa, ministerios y empresas Transnacionales, nos hemos reunido con el vicecanciller. Nos han explicado la realidad de China y su desarrollo”, explicó el diputado Flores.

Agregó que “Está misión multipartidista, que también incluye al diputado no partidario, es el reflejo de la representación de la Asamblea Legislativa acá en China y que importante encontrarnos con ciudadanos salvadoreños que viven aquí desde hace años, y la importante representación de medios de comunicación que hace poco se fueron 15 medios salvadoreños que conocieron esta realidad”.

El parlamentario efemelenista aseguró que es importante que se conozca como China Popular ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas, ha combatido el hambre y el cambio climático.

Bukele

En cuanto a la decisión del presidente electo, Nayib Bukele, de no sostener una reunión con diplomáticos de la República Popular China, Almendaríz aseguró que es decisión de él y que es respetada, por los diputados de la Asamblea Legislativa. “Lo que hemos visto es de beneficio para el país, pero no podemos influir en la decisión del Ejecutivo”, afirmó. Flores, por su parte, reiteró que como Asamblea Legislativa no pueden incidir en las relaciones diplomáticas, pero si pueden recomendar que el país tenga una “Visión multipolar”.

“El Salvador es parte del orden mundial y parte del mundo y como tal, independientemente que Estados Unidos sea nuestro principal aliado nuestro, China es la segunda potencia del mundo y en el 2029 se convertirá en la primera, El Salvador no puede en este momento, darse el lujo de perder un aliado. No podemos decirle al presidente lo que tiene que hacer, pero si le podemos recomendar, que amplíe el comercio, la cooperación, buscar inversión, apoyo científico y económico”, agregó.

Becarios

Estas declaraciones se dan luego de ser recibidos por el embajador de El Salvador en la República Popular de China, Walter Durán, en las instalaciones diplomáticas del país. Durante la visita los parlamentarios recorrieron las instalaciones y conocieron el trabajo que se está realizando. Entre estos el otorgamiento de visas para empresarios chinos. Además, los diputados recibieron una comitiva de jóvenes becarios que residen desde agosto pasado en China Popular. Los becarios les explicaron las oportunidades que han descubierto en el país asiático, como también algunas necesidades que desean cubrir, como el viaje de visita a El Salvador, durante las vacaciones de estudio, el cual se confirmó que forma parte de una negociación que se realiza actualmente para los actuales y futuros becarios.

Yanci Urbina, diputada del FMLN, felicitó a los jóvenes becarios e instó a seguir creciendo para beneficio de sus familias y su país. Al término de esta reunión los parlamentarios continuaron con su agenda de trabajo. Para este jueves (miércoles en El Salvador) se espera que viajen a otra provincia de China, donde sostendrán reuniones para conocer el interés de China e inversión para El Salvador y luego el fin de semana estarán en Shanghai, donde culminarán su jornada laboral.