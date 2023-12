Se habilitarán 30 mil boletos para la final del Apertura entre Águila y Jocoro

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Primera División brindó detalles para la gran final del torneo Apertura 2023, que se llevará a cabo este sábado 23 de diciembre, a las 6:00 p.m. en el estadio Cuscatlán entre Águila y Jocoro. Para este encuentro se habilitarán un total de $30,000 boletos para ambas aficiones y se contará con más de 500 elementos de seguridad.

La organización dispondrá para el área de sol general 13,000 boletos, sol preferente norte 3,000, sol preferente sur 4,000, sombra norte de la afición de Jocoro 3,000, sombra sur de la afición de Águila 2,500, tribuna sur, norte y platea 1,500 cada una, para un total de 29,000 boletos, sin oportunidad de venta el día del partido.

Walter Guillén, jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), detalló que se contemplan más de 500 elementos policiales de diferentes unidades, entre tránsito terrestre, seguridad pública y unidad de drones, que estarán antes durante y después del encuentras a fin de garantizar la seguridad de las aficiones y se contemplarán tres anillos de seguridad.

“Llegamos al final de un campeonato y para ello vamos a necesitar todo el apoyo para que las personas se aboquen de la mejor manera al estadio, bajo todos los lineamientos que ha dado la policía y en conjunto con todos los cuerpos de seguridad, para de esta manera evitar que no haya ningún problema”, señaló el presidente de CD Águila, Alejandro González.

Por su parte, el presidente de Jocoro, Leonel Hernández, expresó: “Para nosotros es grato estar acá, por segundo año consecutivo, y nos compromete hacer el trabajo mejor como institución, como también incitar a la afición que nos acompañe que nos pueda brindar el apoyo a cada uno de los equipos. Necesitamos sacar el fútbol del bache en el que estamos y en esta ocasión es algo especial como institución”.

El dirigente del cuadro fogonero comentó que de quedarse con el título, el equipo partiría en una caravana hacia Morazán en donde celebrarían el trofeo en un carnaval.

La organización recordó que los aficionados no podrán ingresar al recinto deportivo en estado de ebriedad, y que a pesar de que hasta el momento no se consideran medidas de antidoping no se dará acceso a las personas en evidente estado de ebriedad.