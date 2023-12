LA SEMPITERNA AMENAZA DE LA POLÍTICA ELECTORERA DE DERECHA CON SU PETATE DEL MUERTO: EL RETORNO DE LAS PANDILLAS.

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Cuando rememoramos los procesos electorales de arena recordamos que siempre alegó que, si la oposición ganaba, las remesas dejarían de llegar.

Una falsedad descarada y perversa.

Sin embargo, siempre engañó a nuestra población que continuó votándola.

Pasaron veinte años en el poder y no hicieron nada, nada legó.

Solo privatizó, endeudo y empobreció al país.

Ahora, quince años después de concluido aquel episodio, del que solo las élites se beneficiaran incrementando exponencialmente sus riquezas, empobrecido al pueblo, perdidos los activos estatales, adquirido una deuda impagable, el delito rampando y echado a lo mejor de nuestra mano de obra fuera del país, excluyendo a los que nos quedamos, de nuevo el pueblo se embelesa con la derecha populista, entreguista y más recalcitrante como revisionista, pretendiendo hacernos creer la misma historia.

La historia es, de cara al proceso electoral que ya vivimos, que si gana la oposición, las pandillas volverán.

Las pandillas jamás se fueron.

La detención en México de uno de sus principales dirigentes, libre ilegalmente gracias a un elemento del círculo presidencial a pesar de haber sido detenido y condenado, revela crudamente los acuerdos entre las pandillas y nuestro gobierno, lo que es señalado por las investigaciones periodísticas que conocemos, como por los EEUU, que indica cómo el régimen no solo es corrupto, también tranza con estas entidades ilegales con diferentes propósitos.

Por otro lado, otro distintivo del presente régimen es el que no ha hecho nada; es decir, a pesar de haber contratado un volumen mayor de créditos a los adquiridos por todos los gobiernos anteriores juntos, no ha erigido la infraestructura que justifique tales créditos, limitándose a inaugurar las que iniciara el gobierno anterior, como es el caso de la biblioteca nacional, sin brindar ninguna explicación gracias al mamotreto de la reserva de información que inventara, por lo que nosotros el soberano, quienes pagamos esa deuda, no tenemos ni idea de a donde están esos recursos financieros.

En este escenario al régimen solo le queda desinformar, alienan a la población, imponer la narrativa oficialista de nuestro país como un remanso de prosperidad y seguridad, con más riquezas que la de nuestros vecinos, de lo que se desprende que sólo el régimen hará posible que las cosas continúen así.

El repetitivo cuento de que la oposición está coludida con el crimen organizado no es amparado por el régimen con ninguna evidencia, pero, por otro lado, la evidencia si apunta a que el régimen si está comprometido con el hampa.

La seguridad debemos subrayar, es una obligación constitucional que el estado abandonó desde siempre, sencillamente porque el modelo económico promociona a través de la desigualdad, esa inseguridad, por lo que superarla pasa por superar el modelo económico desigual y excluyente que padecemos, lo que no será fácil ni rápido.

Sin embargo, si es posible, y como demuestra esta relativa seguridad que tenemos, depende de la voluntad política y la participación de todos para lograrlo.