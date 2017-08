“Se equivocan aquellos que con acciones cobardes creen que van a debilitar nuestra moral”: Oscar Ortiz

@JoakinSalazar

El vicepresidente de la República Oscar Ortiz reiteró nuevamente que no existe y no existirá un diálogo con grupos criminales, puesto que no se debe ceder a las pretensiones de las pandillas.

Ortiz reconoció que existe una escalada de violencia que se ha generado en las últimas 72 horas, pero esto no permitirá que el Estado les conceda, a través de la violencia, una mejora de sus condiciones o cualquier otro beneficio.

Para este fin de semana se contabilizaron un total de 68 muertes violentas, el viernes se registraron 23 homicidios, 24 para el sábado y el domingo 21, hecho que de acuerdo a las autoridades son repuntes que se logran controlar.

“Los vamos a someter, hay una escalada de homicidios, está claro que muchas de estas tienen que ver con las estructuras criminales, y con golpes dirigidos lo vamos a seguir haciendo”, afirmó Ortiz.

De igual manera, agregó: “no hay ningún tipo de diálogo y negociación con grupos criminales, queremos reafirmarlo cuantas veces sea necesario, tenemos un esfuerzo integrado de prevención masiva en las comunidades, una reingeniería profunda de todo el sistema penitenciario”. El vicepresidente en referencia a los grupos criminales afirmó que “se equivocan aquellos que con acciones cobardes creen que van a debilitar nuestra moral”, recalcando sobre los actos deliberados y cobardes en los que se vieron afectados directamente los elementos policiales, que por hoy suman 15 asesinados a manos de pandilleros.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública aseguró que esta escalada de violencia no es nueva, sino que cada cierto tiempo se genera. “Estamos conscientes de que el país ha estado bajo esta amenaza, esto inició en 2013, un hecho que fue planificado al interior del Centro Penal en Izalco, un ataque a la delegación de Quezaltepeque. La criminalidad organizada hizo de la violencia un método para incidir en las decisiones del Estado”, dijo.

No obstante, el ministro enfatizó que esto se regulará y se volverá a tomar el control. “Lo que ocurre es que hemos tenido momentos difíciles, noviembre 2016, marzo del 2017, las últimas 48 horas, situación que vamos a controlar, todavía hay determinados grupos que creen que el uso de la violencia les puede traer algunos beneficios, pretenden a través de la intimidación se acceda a algunas cosas”, agregó.

El titular de Seguridad dijo que con los hechos que se han reportado últimamente, los grupos delictivos que generan esta ola de violencia serán capturados. Ante estos hechos, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó no menos de 50 detenciones en los departamentos de San Miguel, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, San Salvador y la delegación San Salvador Norte, producto de distintas acciones operativas, para contrarrestar hechos delictivos cometidos por estructuras criminales.