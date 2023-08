SE ACABA EL COLONIALISMO

Luis Arnoldo Clato Hernández

Educador

¿Sabías que Francia posee la tercera mayor reserva de oro en el mundo?

¿Pero sabías además que Francia carece en su espacio territorial de minas o yacimientos conocidos de ese metal?

Así es, Francia ha acumulado tal riqueza como parte del botín arrebatado a sus colonias, en África, Asia menor y América.

Para ilustrarnos; Haití, la nación más pequeña de América y ahora además la más violenta del continente, fue también la primera nación que lograra su independencia en la región.

Sin embargo y a pesar de lo cruento que fue, Europa, no solo Francia, exigió a esta pequeña nación una indemnización, que Haití accedió a pagar para no sufrir nuevas invasiones, particularmente de la propia Francia, Inglaterra u Holanda.

Esa deuda apenas terminó de pagarla Haití en 1970, pero fue invadida varias veces por otra nación colonizadora: EEUU.

Tal hecho explica porque esa nación al igual que el resto de Latinoamérica, están plagadas de corrupción e inviabilidad, fenómenos que no se suscriben como algunos con simpleza suponen a una cuestión cultural, al hecho de que “…son así, corruptos y malos porque son latinos…” [Donald Trump].

Es decir; la colonia como fenómeno político económico, no solo priva a sus expoliados de la libertad, también de su historia y cultura, imponiendo una narrativa que supone al colonizador como un héroe civilizador, que además es digno y por tanto derechohabiente de las riquezas que estas, las colonias posean.

Así y para el caso, Francia es ahora una nación no sólo desarrollada, pero ya no una super potencia, que sin embargo sigue dependiendo de las riquezas que compra, a precio tributario, recibiendolas de sus ex colonias. En tales términos Níger supone ahora una extensión de la metrópoli “que se rebela” a decir del señor Joseph Borrell, quién además no duda en advertirle a esta nación que de nuevo coloque en el cargo al depuesto ex presidente.

Níger es una nación sub sahariana, donde la mayoría de su población carece de los servicios básicos, salud, educación, seguridad o infraestructura, y el Mwana [Señor] blanco siempre se encontró bien servido, expoliando aún ahora a aquella nación y ciudadanos.

Por otro lado, Níger es uno de los principales abastecedores de Francia y otras naciones europeas, de oro y otros metales preciosos, así como de uranio, que aquellas apenas pagan de manera simbólica, mientras la deuda nación de este pequeño país aumenta por los empréstitos contratados a la UUEE que solo favorecen a las élites mercenarias locales, títeres irreductos de Europa.

En tal escenario, Níger persigue conquistar su libertad, lo que es legítimo, para lo cual ha depuesto al dictador y títere de los europeos, como construido además una alianza con otras naciones de la Madre África, como Senegal, Burkina Faso, Malí y Chad, mientras la UUEE procura generar chantajeando, una alianza de naciones locales que legitimen una invasión para así mantener los negocios.

Toda emancipación entraña riesgos que aquel pueblo está dispuesto a correr, por lo que la desventaja, diríamos, la padece ahora Francia.