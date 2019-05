Sánchez Cerén “gobernó de forma ecuánime”: FUSADES

Doris Rosales

El Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), presentó el documento “El Salvador: Año político”. Con este se pretende “otorgar a los ciudadanos los elementos necesarios, para que sean ellos los que realicen su propio análisis y la valoración de los sucesos registrados”.

El documento contiene el relato de los hechos políticos más relevantes que: “han impactado el sistema democrático”, durante el último año.

En el periodo analizado, entre junio de 2018 y mayo de 2019, se mencionan algunos aspectos positivos de la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, entre los que destacan que: “se alcanzaron consensos con los grupos parlamentarios”, “se superó el estilo confrontativo de la primera administración del FMLN” y “se respetaron los principios de la democracia liberal”.

En cuanto al trato que ha mantenido el Órgano Ejecutivo con el Legislativo en el último quinquenio, se manifestó que: “durante la gestión del presidente Sánchez Cerén, se mantuvo una relación bastante armoniosa con el pleno de la Asamblea Legislativa, lo que facilitó la construcción de acuerdos y la aprobación de las principales iniciativas del gobierno”.

En el tema del “compromiso con la democracia”, el documento expresa que el actual presidente “se apegó a la forma de gobierno republicana, democrática y representativa establecida en la Constitución de la República”. Esto debido a que el mandatario no promovió cambios constitucionales, que fueran contrarios a lo establecido en la legislación.

También se destacó que el estilo de este gobierno fue “moderado y tolerante”. “El presidente Sánchez Cerén, no mostró una personalidad confrontativa, no buscó trasladar las desavenencias políticas al campo judicial y no instigó públicamente a sus opositores”. Además se reconoció que el mandatario aceptó las críticas de sus contrarios, la prensa y de sus propios militantes sin generar represalias, por lo tanto “gobernó de forma ecuánime”.

Otro de los aciertos del mandatario que la DEP mencionó es “su clara disposición al diálogo”. Sánchez Cerén, conformó más de quince instancias “con el fin de abordar aspectos que contribuyan al desarrollo económico y social”. La creación de estos espacios de dialogo favoreció “la interacción de diversos actores políticos, económicos y sociales con los respectivos interlocutores gubernamentales”, se expresa en el documento.

En relación al tema de seguridad, se enfatizó que “al final de su periodo hay una disminución mínima, pero importante, en materia de homicidios”. Al comparar el año 2014 con el 2019 se puede notar una reducción del 14 %, es decir, “una reducción anual del 3 % en la cantidad de homicidios que se comenten en el país”. Otros aspectos positivos a resaltar en este tema son: minimización de la victimización, golpes al crimen organizado, mayores decomisos de droga y una destacable disminución en el hacinamiento penitenciario.