Salvadoreños visitan cementerios para recordar memoria de sus madres

Oscar López

@OscarCoLatino

El sonido de acordes de guitarras, acordeones, trompetas y otros instrumentos musicales irrumpió en el silencio característico de los

cementerios, que este 10 de mayo fueron visitados por cientos de personas, que llegaron hasta donde descansan los restos de sus

progenitoras a demostrar que el amor hacía la madre es más fuerte que la muerte.

Muchas tumbas de cementerios de San Salvador, lucían engalanadas con flores y adornos, colocados por familiares que llegaron a conmemorar la memoria de una de las personas más significativas en su vida, no solo por haberles criado, sino por el amor incondicional que recibieron de su parte.

Ejemplo de ello es Marta Estela Viuda de Granados, quien llegó hasta una de las áreas del cementerio La Bermeja a recordar a su progenitora Antonia de Jesús Ortiz, fallecida hace dos años. “Nos enseñó buenas cosas, nos enseñó a trabajar, de esa forma he tratado de criar a mis

hijos”, dijo.

La mujer sostiene que desde la muerte de su madre, cada 10 de mayo llega al cementerio a recordar a “la mujer más linda que tuve”. Para Viuda de Granados, es importante demostrar día a día el amor que se tiene a la madre, ya que aseguró que después de perder a la mujer que

la engendró tiene un vacío que no le es posible llenar.

Por lo mismo afirmó: “no hay que echar a nuestras madres en el olvido, para nosotros siempre debe de vivir en nuestros corazones, por eso estoy aquí”.

Hay personas que en está fecha visitan los cementerios, no solo a recordar a la persona que les dio la vida, Esteban Ordóñez llegó junto a su hija y otros miembros de su familia a visitar la tumba de la mujer, que fue su esposa por más de treinta años.

“Siempre visito la tumba, para mantener vivo el recuerdo y no olvidarme de ella, siempre la llevó en mi corazón, pero vengo porque aquí descansan los restos de ella. Estuvimos casados treinta y dos años, es toda una vida, lleva dos años de fallecida, siempre la visito, sobre todo en estas fechas especiales”, dijo Ordóñez.

De igual forma, Ordóñez, agregó que es importante brindar apoyo y demostrar cariño durante la vida de las personas, sin embargo, eso no quiere decir que después de la muerte se tiene que olvidar el recuerdo y todo lo que hicieron durante su vida, para ayudar a su familia.

“Muchos dicen en vida hay que darle todo, yo a mi esposa le di lo que pude darle, hoy que ella falleció no me puedo olvidar de ella, siempre la llevo en mi corazón. La gente que se olvida de quienes ya fallecieron, es posible que quizá no las quisieron lo suficiente, hay

que demostrar ese cariño hasta que uno pueda”, afirmó Ordóñez.